Снегопад и дожди со снегом сразу в восьми регионах Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 22 октября
Фото: Telegram/qazavtojol
Дорожный прогноз на сегодня, 22 октября 2026 года, предоставили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол". Вместе с тем нацкомпания обратилась к водителям с призывом, сообщает Zakon.kz.
Согласно предоставленной информации, в четверг осадки в виде дождей со снегом и снега ожидаются сразу в восьми областях страны:
- в Акмолинской области,
- в Алматинской области,
- в Павлодарской области,
- в Карагандинской области,
- в Северо-Казахстанской области,
- в Восточно-Казахстанской области,
- в области Абай,
- в области Жетысу.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили водителей.
В связи с этим им рекомендовали:
- учитывать погодные условия,
- соблюдать безопасную дистанцию,
- выбирать скорость с учетом состояния дороги,
- избегать резких маневров.
Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог, как напомнили в "КазАвтоЖоле", можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).
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Ранее в ряде регионов Казахстана на 22 октября 2026 года синоптики объявили штормовое предупреждение.
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