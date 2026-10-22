Снегопад и дожди со снегом сразу в восьми регионах Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 22 октября

Дорожный прогноз на сегодня, 22 октября 2026 года, предоставили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол". Вместе с тем нацкомпания обратилась к водителям с призывом, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в четверг осадки в виде дождей со снегом и снега ожидаются сразу в восьми областях страны:

в Акмолинской области,

в Алматинской области,

в Павлодарской области,

в Карагандинской области,

в Северо-Казахстанской области,

в Восточно-Казахстанской области,

в области Абай,

в области Жетысу.

"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили водителей.

В связи с этим им рекомендовали :

учитывать погодные условия,

соблюдать безопасную дистанцию,

выбирать скорость с учетом состояния дороги,

избегать резких маневров.

Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог, как напомнили в "КазАвтоЖоле", можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

Ранее в ряде регионов Казахстана на 22 октября 2026 года синоптики объявили штормовое предупреждение.