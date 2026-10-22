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Общество

Снегопад и дожди со снегом сразу в восьми регионах Казахстана: опубликован дорожный прогноз на 22 октября

Казахстан, дороги, погода, водители, предупреждение, непогода, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 08:42 Фото: Telegram/qazavtojol
Дорожный прогноз на сегодня, 22 октября 2026 года, предоставили в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол". Вместе с тем нацкомпания обратилась к водителям с призывом, сообщает Zakon.kz.

Согласно предоставленной информации, в четверг осадки в виде дождей со снегом и снега ожидаются сразу в восьми областях страны:

  • в Акмолинской области,
  • в Алматинской области,
  • в Павлодарской области,
  • в Карагандинской области,
  • в Северо-Казахстанской области,
  • в Восточно-Казахстанской области,
  • в области Абай,
  • в области Жетысу.
"На отдельных участках республиканских автодорог возможно ухудшение видимости и образование скользкого покрытия", – предупредили водителей.

В связи с этим им рекомендовали:

  • учитывать погодные условия,
  • соблюдать безопасную дистанцию,
  • выбирать скорость с учетом состояния дороги,
  • избегать резких маневров.

Актуальную информацию о состоянии республиканских автодорог, как напомнили в "КазАвтоЖоле", можно узнать по номеру "1403" (работает круглосуточно).

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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