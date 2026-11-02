Новая функция помощи пожилым людям появится в Цифровой карте семьи
Фото: Zakon.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос сообщил о планах дополнить Цифровую карту семьи новой функцией, передает корреспондент Zakon.kz.
Он напомнил, что Цифровая карта семьи может использоваться для предварительного выявления граждан, потенциально нуждающихся в поддержке, на основе имеющихся в системе сведений при соблюдении требований законодательства о персональных данных.
"В настоящее время Цифровая карта семьи уже содержит ряд сведений, позволяющих оценивать функциональное состояние пожилых людей. Следующим этапом станет определение степени зависимости пожилого человека от посторонней помощи", – говорится в ответе премьера.
В этих целях, отмечает он, будут проработаны вопросы обмена данными между организациями здравоохранения и социальной защиты населения, учета результатов оценки индивидуальных потребностей и мониторинга предоставляемых услуг без дублирования функций действующих цифровых систем.
Ранее мы писали, что в Казахстане по-новому будут оказывать медпомощь пожилым людям.
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