Канистры с реактивами и бутылки с дихлорметаном: чем закончился обыск квартиры в Алматы

Фото: YouTube/mvdkontent

Сотрудниками полиции в Алматы ликвидирована мини-нарколаборатория по производству синтетических наркотиков. Об этом 2 ноября 2026 года заявили в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Подробности раскрыли начальник управления Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов: "В поле зрения оперативников попал 34-летний житель города, который наладил наркопроизводство путем изготовления синтетических наркотиков "мефедрон" в условиях многоэтажного жилого комплекса. Особенностью минилаборатории является то, что злоумышленник специально наладил производство на последнем этаже здания, чтобы не привлекать внимание соседей едкими выхлопными газами, присоединив вытяжку к вентиляционной шахте дома. При обыске квартиры обнаружено: один килограмм готовой продукции, шесть стеклянных подносов с кристаллами, шесть бутылок с дихлорметаном, девять канистр с реактивами, лабораторная посуда, электронные весы и средства индивидуальной защиты". По данным МВД, общий вес изъятых наркотиков составил 4,5 кг. По факту организации и производства наркотиков начато досудебное расследование по ст. 297-1 Уголовного кодекса РК. Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее сообщалось, что в Казахстане раскрыта схема финансирования наркобизнеса.

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