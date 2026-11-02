В Алматы стартовала акция "Зеленый двор": жители могут бесплатно получить до 10 саженцев деревьев

Со 2 ноября жители Алматы могут подать заявки на бесплатное получение до 10 саженцев лиственных деревьев в рамках акции "Зеленый двор", сообщает Zakon.kz.

Посадочный материал предназначен для озеленения дворов многоквартирных домов и других территорий общего пользования.

Участники акции должны взять на себя обязательство по уходу за высаженными деревьями в течение трех лет.

Заявки принимаются со 2 по 15 ноября 2026 года включительно по электронной почте: zhasyl.aula2026@mail.ru.

Для участия необходимо указать ФИО, контактные данные, точный адрес предполагаемой посадки и количество необходимых деревьев. Также следует приложить несколько фотографий выбранного участка, желательно панорамных, чтобы специалисты могли оценить место высадки. Заявки без фотографий рассматриваться не будут. Пресс-служба Управления экологии и окружающей среды города Алматы

Выдача саженцев запланирована на 21-22 ноября по адресу: ул. Тажибаевой, 155а.

После посадки участникам необходимо направить фотоотчет о высаженных деревьях.

Акция не распространяется на жителей участков индивидуального жилищного строительства, расположенных вдоль дорог ИЖС, а также на юридических лиц.

Дополнительную информацию можно получить в отделе мониторинга и управления зеленого фонда управления экологии и окружающей среды Алматы по телефону +7 747 181 06 47 (будние дни с 09:00 до 18:00).