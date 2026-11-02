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Происшествия

В Алматы крупный торговый центр срочно закрыли из-за тревожного сообщения

эвакуация Достык Плаза в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 17:20 Фото: Threads/tair.0303
В Алматы днем 2 ноября 2026 года эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного центра Dostyk Plaza, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие кадры стали выкладывать горожане в соцсетях с вопросом: "Что произошло?".

Смотреть в Threads

В ТРЦ прокомментировали, что "в связи с поступившей информацией и в целях обеспечения безопасности в Dostyk Plaza проводятся необходимые мероприятия. В связи с этим возможны временные ограничения на вход и въезд в торговый центр".

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы прокомментировали, что 2 ноября в полицию поступило сообщение об угрозе минирования торгово-развлекательного центра Dostyk Plaza.

"На место незамедлительно прибыли оперативные службы. По результатам проверки информация о наличии взрывного устройства не подтвердилась. Отбой тревоги дан", – сообщили в ДП.

За последнее время это не первый случай. 28 октября 2026 года в Алматы эвакуировали студентов и сотрудников КазНУ им. аль-Фараби. Причиной стала бесхозная сумка. А утром 20 октября сразу к трем высшим учебным заведениям стягивали экстренные службы из-за якобы минирования.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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