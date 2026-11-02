Все, кто желает беды Казахстану и пытается нанести ущерб, будут привлекаться к ответственности – Токаев

Фото: akorda.kz

Для успешного продолжения реформ во имя народных интересов Казахстану нужны мир и стабильность внутри страны. Об этом президент Касым-Жомарт Токаев сказал на встрече с коллективом АО "Qarmet" в Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Помимо этого глава государства заявил о твердой приверженности политике межэтнического и межрелигиозного согласия и принципу "Единство в многообразии". "Для успешного продолжения реформ во имя народных интересов нам нужны мир и стабильность внутри страны. А все, кто желает беды нашей стране и своими действиями пытается нанести ущерб Казахстану, должны и будут привлекаться к ответственности согласно принципу "Закон и Порядок". В стране должны царить Закон и Порядок. Казахстан – миролюбивая страна. Мы продолжим курс на развитие сотрудничества со всеми соседними государствами, всеми заинтересованными государствами в современном мире, большими и малыми, чтобы внести свой посильный вклад в дело укрепления мира и безопасности", – заявил глава государства. Он также отметил, что Казахстан вступил в новый исторический цикл, однако довольствоваться достигнутыми результатами нельзя – впереди очень много работы.

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