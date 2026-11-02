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Политика

"Мы должны помочь именно сейчас": Токаев сделал заявление о малом бизнесе

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 18:09 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил вклад сотрудников металлургического комбината Qarmet в развитие промышленности страны. Глава государства также заявил о необходимости дальнейшей поддержки бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды. По их данным, Касым-Жомарт Токаев высоко оценил вклад сплоченного коллектива Qarmet в достижение столь значимых результатов.

Глава государства особо выделил самоотдачу, профессионализм и преданность делу сотрудников металлургического комбината.

"Здесь находится Сергей Петрович Чернобай, которому в прошлом году была присвоена высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Eрі". Среди вас немало тружеников, возрождающих былую славу Qarmet. Ваша плодотворная работа заслуживает самого большого уважения. Вся государственная политика направлена на поощрение передовиков трудовых профессий. Предыдущий год был посвящен именно вам. Но самое доброе и уважительное отношение государства к вам, производственникам и аграриям, конечно же, не претерпит изменений. Мы будем поддерживать вас. Поэтому мною подписан Указ о вручении государственных наград ряду граждан, внесших значительный вклад в индустриально-промышленное развитие страны. Это достойная оценка вашего самоотверженного труда на благо Родины", – отметил глава государства.

Президент также заявил о необходимости оказывать всестороннюю поддержку бизнесу.

"Вы знаете, что в своем Послании я объявил о том, что малый бизнес будет поддержан государством целым рядом мер, в том числе освобождением от проверок в течение ближайших трех лет. Я считаю, что мы должны помочь малому бизнесу именно сейчас, для того чтобы он успешно адаптировался к новым налоговым условиям. Нужно поработать над вопросами фондирования предприятий с тем, чтобы удешевить кредиты", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также отметил, что Казахстан вступил в новый исторический цикл, однако довольствоваться достигнутыми результатами нельзя – впереди очень много работы.

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