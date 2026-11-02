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Политика

Токаев анонсировал масштабное строительство по всему Казахстану

Касым-Жомарт Токаев, президент РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 18:00 Фото: akorda.kz
На встрече с коллективом и членами профсоюза АО "Qarmet" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан вступил в новый исторический цикл, однако довольствоваться достигнутыми результатами нельзя – впереди очень много работы, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, создан прочный каркас политической структуры страны.

"Эти реформы проводятся прежде всего с целью укрепления государства, что крайне важно в условиях наступивших качественно новых, еще до конца не изученных реалий в мировой политике и экономике. И Казахстан должен хорошо подготовиться к успешному существованию в совершенно новом мире, где будет доминировать искусственный интеллект со всеми его достоинствами, недостатками и даже угрозами сложившимся устоям жизни", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее глава государства уточнил, что Казахстан приступает к беспрецедентному в истории строительству и обновлению всей гражданской инфраструктуры.

"Следующий год мною объявлен Годом Всенародной большой стройки. Вся эта огромная по своим масштабам работа получила название "Народная стройка". Как я отмечал в Послании, до конца 2029 года на этот грандиозный проект во имя интересов нашего народа будет выделено около 6,5 трлн тенге. Данное решение вполне оправданно, потому что "Халықтық құрылыс", или "Народная стройка", направлена на удовлетворение самых насущных потребностей народа. Крайне важно, что "Народная стройка" развернется по всей стране, охватит все города и районы. По сути, мы закладываем надежный фундамент будущего, потому что новыми и отремонтированными дорогами, аэропортами, вокзалами, электростанциями, больницами, поликлиниками, школами, центрами реабилитации особенных детей, домами творчества для детей и юношества, спортивными объектами – другими словами, всей гражданской инфраструктурой, – будут пользоваться многие поколения".Касым-Жомарт Токаев

Весь смысл "Народной стройки", отмечает он, выражен простыми словами: "Строить, еще раз строить".

"Действительно, нынешнему и будущим поколениям мы должны оставить в наследство не программы, концепции (хотя и они будут представлять определенную ценность), а нечто материальное – прежде всего, объекты социальной инфраструктуры. Наш народ достоин жить в гораздо более комфортных условиях, пользоваться всеми благами современной цивилизации. На эти цели направлена наша стратегия строительства Справедливого Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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