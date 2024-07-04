Токаев обратился к участникам "ШОС плюс": На нас возложена огромная ответственность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам встречи "ШОС плюс", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что сегодня мир сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными беспрецедентными геополитическими противоречиями и нарастающим конфликтным потенциалом.

"Под угрозой находится архитектура международной безопасности, что может привести к тяжелейшим последствиям для всего человечества. В такой судьбоносный период на нас возложена огромная ответственность за укрепление мира, стабильности, безопасности путем коллективных усилий на региональном и глобальном уровне", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, ШОС с учетом своего авторитета, значительных экономических и человеческих ресурсов способна выработать эффективные решения для достижения целей устойчивого развития и преодоления современных вызовов.

Ранее в столичном Дворце Независимости началась встреча "ШОС плюс" в расширенном формате. Ее участники обсудят вопросы единства, согласия и развития.

