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Общество

ОРВИ в Казахстане: Минздрав раскрыл неожиданные данные

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 00:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Казахстане фиксируют ощутимый спад заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Число новых случаев за последнюю неделю сократилось почти вдвое по сравнению с прошлым годом, сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 ноября 2026 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК. По данным ведомства, с 22 по 28 октября в стране зарегистрировали 74 689 случаев ОРВИ.

Эпидемиологическая ситуация характеризуется следующими цифрами:

  • на 44% заболеваемость ниже показателей аналогичного периода прошлого года;
  • в 1,5 раза сократилось число новых случаев по сравнению с предыдущей неделей;
  • 1 075 450 человек заболели с начала текущего сезона (что на 4,7% меньше прошлых значений).

Лабораторные исследования показали, что в республике в основном циркулируют негриппозные вирусы: риновирусы, аденовирусы и бокавирусы. При этом с начала сезона врачи лабораторно подтвердили 12 случаев гриппа штамма A(H1N1)pdm09.

Параллельно в регионах продолжается прививочная кампания.

"Закуплено 2,2 млн доз вакцины "Гриппол®️", что позволяет охватить прививками около 11% населения. На сегодняшний день вакцина имеется во всех регионах республики. По состоянию на 30 октября привито 1 670 447 человек, или 75,3% от подлежащего вакцинации контингента", – говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили о базовых мерах профилактики в осенне-зимний период. Специалисты рекомендуют чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения и соблюдать респираторный этикет.

При первых признаках недомогания, высокой температуре и ухудшении самочувствия следует ограничить контакты и вовремя обратиться к врачу.

Ранее в Комитете фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан рассказали, что делать в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.

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Канат Болысбек
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