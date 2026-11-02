ОРВИ в Казахстане: Минздрав раскрыл неожиданные данные
Об этом 2 ноября 2026 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК. По данным ведомства, с 22 по 28 октября в стране зарегистрировали 74 689 случаев ОРВИ.
Эпидемиологическая ситуация характеризуется следующими цифрами:
- на 44% заболеваемость ниже показателей аналогичного периода прошлого года;
- в 1,5 раза сократилось число новых случаев по сравнению с предыдущей неделей;
- 1 075 450 человек заболели с начала текущего сезона (что на 4,7% меньше прошлых значений).
Лабораторные исследования показали, что в республике в основном циркулируют негриппозные вирусы: риновирусы, аденовирусы и бокавирусы. При этом с начала сезона врачи лабораторно подтвердили 12 случаев гриппа штамма A(H1N1)pdm09.
Параллельно в регионах продолжается прививочная кампания.
"Закуплено 2,2 млн доз вакцины "Гриппол®️", что позволяет охватить прививками около 11% населения. На сегодняшний день вакцина имеется во всех регионах республики. По состоянию на 30 октября привито 1 670 447 человек, или 75,3% от подлежащего вакцинации контингента", – говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили о базовых мерах профилактики в осенне-зимний период. Специалисты рекомендуют чаще мыть руки, регулярно проветривать помещения и соблюдать респираторный этикет.
При первых признаках недомогания, высокой температуре и ухудшении самочувствия следует ограничить контакты и вовремя обратиться к врачу.
Ранее в Комитете фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан рассказали, что делать в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом.