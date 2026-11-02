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Общество

Советская медаль не помогла получить пособие: многодетная казахстанка дошла до суда

Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья , фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 22:15 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Конституционный Суд Казахстана рассмотрел вопрос о соответствии Конституции норм Социального кодекса, регулирующих назначение пособий за материнские награды. Поводом стало обращение многодетной матери, потребовавшей приравнять советские медали к казахстанским, сообщает Zakon.kz.

Поводом для разбирательства послужили нормы части первой пункта 1 статьи 93 и пункта 1 статьи 94 Социального кодекса РК.

Заявительница была награждена Указами Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 26 апреля 1971 года и 30 октября 1975 года медалями "Медаль материнства" II степени за рождение и воспитание пятерых детей и I степени – за шестерых детей.

Женщина обратилась в суд с несколькими требованиями.

"В суде она просила признать медаль I степени равнозначной награде "Күміс алқа", назначить соответствующее пособие и взыскать моральный вред. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска", – рассказали детали дела 2 ноября 2026 года в суде.

Позже гражданка дошла до высшего органа конституционного контроля. По мнению заявительницы, из Социального кодекса необоснованно исключили орден "Материнская слава" III степени и медаль "Медаль материнства" I степени, хотя критерии их вручения схожи с требованиями для "Күміс алқа".

Она считает, что такое различие нарушает принцип равенства и конституционные права граждан.

Итоговое решение суда будет опубликовано на официальном сайте Конституционного Суда⁠.

16 октября 2026 года в Казахстане запустили калькулятор категорий благосостояния населения.

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Канат Болысбек
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