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Общество

Сразу 12 городов накроют НМУ: "Казгидромет" предупредил казахстанцев

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 05:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предупредили жителей сразу нескольких городов Казахстана о повышенном загрязнении воздуха 3 ноября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в "Казгидромете", 3 ноября 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Уральск, Атырау, Актобе, Шымкент, Туркестан, Талдыкорган, Алматы, Астана.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Также специалисты РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение. В некоторых регионах ожидаются заморозки до -7°С, снег и гололед.

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Фото Камила Салкымбаева
Камила Салкымбаева
Дежурный контент-редактор
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