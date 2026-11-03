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Общество

Что происходит с лекарствами в Казахстане: Минздрав озвучил новые данные

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 10:51 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова 3 ноября 2026 года на заседании правительства рассказала о расширении ассортимента лекарств, упрощении их регистрации и увеличении отечественного производства, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр рассказала, что в рамках реализации стратегических задач, обозначенных в посланиях главы государства, по развитию отечественной фармацевтической промышленности, расширению номенклатуры и увеличению объемов производства лекарственных средств Минздравом проводится системная работа.

"При этом основными приоритетными направлениями деятельности министерства являются повышение доступности лекарственных средств для населения, усиление контроля за их качеством и безопасностью, расширение отечественного фармацевтического производства, а также внедрение цифровых технологий на всех этапах фармацевтической цепи поставок. Во-первых, количество аптек и аптечных пунктов увеличилось на 6% и превысило 10 тыс. Более 3 тыс. из них расположены в сельской местности", – озвучила Акмарал Альназарова.

По ее словам, в целях повышения качества обслуживания в аптеках внедрены стандарты надлежащей аптечной практики (GPP).

"Данные стандарты устанавливают требования к хранению и отпуску лекарственных средств, а также консультированию пациентов. За последние два года количество аптек, подтвердивших соответствие данным стандартам, увеличилось на 34%. Сегодня каждая третья аптека в стране соответствует стандартам GPP. Во-вторых, в целях расширения ассортимента лекарственных средств на фармацевтическом рынке оптимизированы процедуры регистрации и переведены в цифровой формат. В результате количество зарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий увеличилось на 1 423 наименования по сравнению с прошлым годом и достигло 22 тыс.", – сказала Акмарал Альназарова.

Также глава Минздрава сообщила, что за девять месяцев текущего года продажи лекарств в Казахстане выросли на 4%, производство отечественных препаратов – на 13%, а их доля на внутреннем рынке достигла 42%.

2 ноября 2026 года стало известно, что в Казахстане обновлены правила маркировки лекарственных средств.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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