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Общество

Где в Казахстане построят новые фармацевтические заводы и какие лекарства будут выпускать

Фармацевтика, фармацевт, фармацевты, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:18 Фото: primeminister.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 ноября 2026 года на заседании правительства рассказала, в каких регионах Казахстана планируют построить новые фармацевтические заводы и расширить производство лекарств, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в Алматы в рамках трех инвестиционных соглашений планируется строительство фармацевтических заводов общей стоимостью 134 млрд тенге.

"Компания "Нобел" планирует наладить производство 53 наименований лекарственных средств и биопрепаратов, компания "РОМФАРМ" – 101 наименования противовоспалительных и противомикробных препаратов, компания "АлтИНФАРМ" – 54 наименований лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний и сахарного диабета. В настоящее время по всем трем инвестиционным проектам ведется разработка проектно-сметной документации", – озвучила она.

Министр рассказала, что в Алматинской области в рамках трех инвестиционных соглашений планируется строительство фармацевтических комплексов общей стоимостью 175 млрд тенге.

"Компания "Хан Тенгри" планирует наладить производство 27 наименований лекарственных средств для лечения онкологических и редких заболеваний, компания "Абди Ибрагим" – 76 наименований препаратов для лечения вирусных и других инфекционных заболеваний, а компания "Степ Фармасьютикалс" – строительство комплекса по производству 20 наименований лекарственных средств полного цикла. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации по инвестиционным проектам компаний "Хан Тенгри" и "Абди Ибрагим", – продолжила Альназарова.

Она также озвучила, что за счет модернизации производственных мощностей Карагандинского фармацевтического комплекса планируется наладить производство 76 наименований лекарственных средств, а в Шымкенте компания "Химфарм" планирует расширить производство и выпускать 81 наименование лекарственных средств.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют наладить выпуск почти 500 наименований лекарств.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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