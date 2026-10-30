Персональную ответственность руководителей за нарушения финансового мониторинга хотят ввести в РК

Минтуризма и спорта подготовило поправки в Требования к правилам внутреннего контроля для противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаторов игорного бизнеса и лотереи.

В частности, добавляется норма в части привлечения к ответственности руководящих работников и ответственного работника субъекта финансового мониторинга за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по соблюдению требований Закона о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В министерстве отметили, что изменения направлены на приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами FATF. Так, учитывается Рекомендация 35, согласно которой санкции должны применяться не только к юридическим лицам, но и к должностным лицам, действия или бездействие которых привели к нарушениям.

Таким образом, предлагается усилить персональную ответственность руководства и ответственных работников за организацию и соблюдение процедур внутреннего контроля.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 ноября.