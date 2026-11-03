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Экономика и бизнес

Стратегический резерв урана планируют сформировать до конца 2027 года в Казахстане

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 10:48 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 3 ноября 2026 года рассказал, как будут наращивать энергетические мощности страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин напомнил, что основная цель в этом направлении – обеспечение устойчивого энергопрофицита. Для этого, по его словам, продолжится строительство новых и модернизация действующих электростанций, в том числе путем развития "чистой" угольной генерации и линий электропередачи. Стратегическим ориентиром для отрасли станет актуализация единого долгосрочного энергетического баланса страны до 2035 года.

"Особое внимание уделено развитию атомной отрасли. До конца 2027 года планируется сформировать государственный стратегический резерв урана для нужд собственных АЭС и подписать Межправительственное соглашение по АЭС "Мойынкум". Будет проводиться системная работа по подготовке квалифицированных кадров для отрасли", – добавил глава МНЭ.

Также до конца 2026 года планируется создать национальную систему управления запасами критически важных металлов. В 2027 году планируется внедрить механизмы ускоренного индустриально-технологического развития страны, а также обеспечить прозрачность геологических данных за счет полноценного наполнения информационной системы "Единая платформа недропользования".

Ранее Серик Жумангарин рассказал, какие крупные проекты в сфере транспорта и логистики будут реализованы в Казахстане в ближайшее время.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Руководитель корпункта в Астане
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