Стало известно, когда начнется строительство второго аэропорта в Астане

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 3 ноября 2026 года рассказал, какие крупные проекты будут реализованы в Казахстане в ближайшее время, передает корреспондент Zakon.kz.

Эти проекты включены в Общенациональный план мероприятий по реализации Послания главы государства "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".

"В рамках направления инфраструктурной модернизации будет утверждена Программа инфраструктурного развития "Халықтық құрылыс". Наряду с этим 2027 год будет объявлен Годом всенародного масштабного строительства. На реализацию ключевых социальных и инфраструктурных проектов из Нацфонда будет выделено порядка 6,5 трлн тенге. Системной основой для обновления городской среды послужат разработка градостроительных документов (урбанистики) с учетом долгосрочного развития крупных городов, а также создание их цифрового двойника", – отметил Серик Жумангарин.

В рамках Общенационального плана также предусмотрено финансирование модернизации ЖКХ, продолжение жилищного строительства, обеспечение населенных пунктов питьевой водой и газоснабжением. В планах также развитие транспортно-логистического потенциала – ключевым направлением станет расширение инфраструктуры страны.

"Уже в мае 2027 года запланирован ввод в эксплуатацию новых аэропортов в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, а в июне 2027 года начнется строительство нового аэропорта в Астане с привлечением крупной мировой компании. Параллельно до конца 2027 года планируется ввести в эксплуатацию железнодорожную линию Бахты – Аягоз. Это станет частью системной работы по трансформации Казахстана в транспортно-логистический хаб Евразии", – добавил глава МНЭ.

Продолжится строительство и реконструкция дорог республиканского и местного значения, включая трассы Арал – Каспий и Кокшетау – Петропавловск. Завершающим этапом станет полная реконструкция всех автомобильных пунктов пропуска, а также перевод грузоперевозок на электронные документы с внедрением интеллектуальной транспортной системы.

29 октября 2026 года премьер-министр Олжас Бектенов озвучил ряд поручений в сфере логистики. Он напомнил, что в своем Послании глава государства поручил сделать Казахстан Евразийским транспортно-логистическим узлом.