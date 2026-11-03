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Общество

Казахстан намерен выйти на высший уровень контроля качества лекарств: что это изменит

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:11 Фото: freepik
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 ноября 2026 года на заседании правительства заявила о планах Казахстана достичь высшего уровня ВОЗ в сфере контроля качества лекарств, что позволит расширить их экспорт и усилить контроль безопасности, сообщает Zakon.kz.

Министр напомнила, что в апреле текущего года Казахстан достиг третьего уровня зрелости Всемирной организации здравоохранения в области регулирования обращения лекарственных средств.

"Данная оценка подтверждает, что национальная регуляторная система функционирует стабильно и в полной мере соответствует международным требованиям. Казахстан стал первой страной среди государств СНГ, достигшей данного уровня. Для государства это означает создание благоприятных условий для увеличения экспорта отечественных лекарственных средств и привлечения инвестиций в фармацевтическую отрасль. Для населения – это гарантия высокого качества и безопасности лекарственных средств", – сказала Акмарал Альназарова.

Она заявила, что следующая цель – достижение четвертого, наивысшего уровня.

"Это позволит Казахстану стать международным производственным хабом в сфере фармацевтики и расширить экспортные возможности отечественных лекарственных средств. В этой связи в Астане планируется строительство современного лабораторного комплекса, соответствующего высоким требованиям биологической безопасности. Его создание позволит расширить возможности проведения испытаний вакцин, а также независимой оценки их качества и безопасности", – продолжила министр.

Ранее министр здравоохранения Альназарова рассказала, что происходит с лекарствами в Казахстане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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