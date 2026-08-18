Акимов попросили взять на личный контроль качество профилактических осмотров в школах

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 18 августа 2026 года на заседании правительства рассказала о пересмотренном механизме проведения профилактических осмотров для школьников, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в целях повышения качества и эффективности профилактических осмотров в этом году изменены порядок их организации, цифровизации и проведения.

"Впервые для всех детей при раннем выявлении заболеваний будут применяться цифровые диагностические устройства, в том числе ЭКГ, фонендоскоп, пульсоксиметр, отоскоп, интраоральная камера и другие устройства с использованием искусственного интеллекта. Прошу акимов взять эти вопросы на личный контроль", – сказала Альназарова.

Она подчеркнула, что созданный в прошлом году Цифровой реестр детей обеспечивает ежедневный мониторинг по 54 показателям – от раннего выявления заболеваний и факторов риска до определения медицинского маршрута, направления к специалисту и динамического наблюдения.

По данным министра, в 2026 году профосмотр прошли уже более 2 млн детей.