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Общество

Акимов попросили взять на личный контроль качество профилактических осмотров в школах

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2026 13:35 Фото: akorda.kz
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 18 августа 2026 года на заседании правительства рассказала о пересмотренном механизме проведения профилактических осмотров для школьников, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в целях повышения качества и эффективности профилактических осмотров в этом году изменены порядок их организации, цифровизации и проведения.

"Впервые для всех детей при раннем выявлении заболеваний будут применяться цифровые диагностические устройства, в том числе ЭКГ, фонендоскоп, пульсоксиметр, отоскоп, интраоральная камера и другие устройства с использованием искусственного интеллекта. Прошу акимов взять эти вопросы на личный контроль", – сказала Альназарова.

Она подчеркнула, что созданный в прошлом году Цифровой реестр детей обеспечивает ежедневный мониторинг по 54 показателям – от раннего выявления заболеваний и факторов риска до определения медицинского маршрута, направления к специалисту и динамического наблюдения.

По данным министра, в 2026 году профосмотр прошли уже более 2 млн детей.

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Азамат Сыздыкбаев
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