Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 ноября 2026 года на заседании правительства рассказала, как в Казахстане планируют избежать дефицита лекарств в 2027 году. Для этого закупки начали на три месяца раньше и увеличили запасы препаратов, сообщает Zakon.kz.

Спикер заявила, что в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения 2,1 млн пациентов по 76 заболеваниям обеспечиваются лекарственными препаратами на общую сумму около 245 млрд тенге.

"С 2025 года доля обеспечения лекарственными средствами по электронным рецептам через систему "Социальный кошелек" достигла 82%. Это повышает прозрачность процесса отпуска лекарственных средств непосредственно пациентам. В целях повышения доступности современной, эффективной и безопасной лекарственной терапии проведена работа по совершенствованию системы амбулаторного лекарственного обеспечения. Перечень лекарственных средств дополнен 22 современными препаратами для лечения 14 заболеваний", – озвучила Альназарова.

Министр добавила, что вместе с тем из перечня исключены 52 лекарственных препарата по 26 заболеваниям, характеризующихся низким спросом и недостаточной эффективностью.

"Расширено обеспечение инсулиновыми помпами и необходимыми расходными материалами пациентов с сахарным диабетом в возрасте до 21 года, а также беременных женщин. Данные изменения позволят повысить доступность необходимого лечения для пациентов. Наряду с актуализацией перечня амбулаторного лекарственного обеспечения повышается эффективность закупочных процедур. В целях своевременного обеспечения пациентов необходимыми лекарственными средствами закупочная кампания на 2027 год начата на три месяца раньше по сравнению с прошлым годом. Уже в сентябре закуплено 84% от необходимого объема препаратов на 2027 год", – сказала глава минздрава.

По ее словам, в целях снижения риска возникновения дефицита лекарственных средств объем неснижаемого запаса увеличен на 35%.

"До конца текущего года на складах Единого дистрибьютора будет сформирован необходимый запас лекарственных средств на 2027 год в объеме 95-100% от потребности. С апреля 2025 года на амбулаторном уровне внедрена персонифицированная система планирования лекарственного обеспечения, позволяющая определять необходимый объем лекарственных средств с учетом диагноза каждого конкретного пациента. На сегодняшний день в системе объединены данные 692 медицинских организаций. В рамках планирования на 2027 год актуализированы списки пациентов, состоящих на диспансерном учете, с полным охватом их потребности в лекарственных средствах", – продолжила Альназарова.

Она отметила, что данная система планирования позволяет определять точную потребность в лекарственных средствах для закупок, снижать риски дефицита и избыточных закупок, а также обеспечивать рациональное использование бюджетных средств.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют наладить выпуск почти 500 наименований лекарств.