#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.64
508.17
5.59
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+13°
$
453.64
508.17
5.59
Общество

Как в Казахстане планируют избежать дефицита лекарств

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:43 Фото: freepik
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 ноября 2026 года на заседании правительства рассказала, как в Казахстане планируют избежать дефицита лекарств в 2027 году. Для этого закупки начали на три месяца раньше и увеличили запасы препаратов, сообщает Zakon.kz.

Спикер заявила, что в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения 2,1 млн пациентов по 76 заболеваниям обеспечиваются лекарственными препаратами на общую сумму около 245 млрд тенге.

"С 2025 года доля обеспечения лекарственными средствами по электронным рецептам через систему "Социальный кошелек" достигла 82%. Это повышает прозрачность процесса отпуска лекарственных средств непосредственно пациентам. В целях повышения доступности современной, эффективной и безопасной лекарственной терапии проведена работа по совершенствованию системы амбулаторного лекарственного обеспечения. Перечень лекарственных средств дополнен 22 современными препаратами для лечения 14 заболеваний", – озвучила Альназарова.

Министр добавила, что вместе с тем из перечня исключены 52 лекарственных препарата по 26 заболеваниям, характеризующихся низким спросом и недостаточной эффективностью.

"Расширено обеспечение инсулиновыми помпами и необходимыми расходными материалами пациентов с сахарным диабетом в возрасте до 21 года, а также беременных женщин. Данные изменения позволят повысить доступность необходимого лечения для пациентов. Наряду с актуализацией перечня амбулаторного лекарственного обеспечения повышается эффективность закупочных процедур. В целях своевременного обеспечения пациентов необходимыми лекарственными средствами закупочная кампания на 2027 год начата на три месяца раньше по сравнению с прошлым годом. Уже в сентябре закуплено 84% от необходимого объема препаратов на 2027 год", – сказала глава минздрава.

По ее словам, в целях снижения риска возникновения дефицита лекарственных средств объем неснижаемого запаса увеличен на 35%.

"До конца текущего года на складах Единого дистрибьютора будет сформирован необходимый запас лекарственных средств на 2027 год в объеме 95-100% от потребности. С апреля 2025 года на амбулаторном уровне внедрена персонифицированная система планирования лекарственного обеспечения, позволяющая определять необходимый объем лекарственных средств с учетом диагноза каждого конкретного пациента. На сегодняшний день в системе объединены данные 692 медицинских организаций. В рамках планирования на 2027 год актуализированы списки пациентов, состоящих на диспансерном учете, с полным охватом их потребности в лекарственных средствах", – продолжила Альназарова.

Она отметила, что данная система планирования позволяет определять точную потребность в лекарственных средствах для закупок, снижать риски дефицита и избыточных закупок, а также обеспечивать рациональное использование бюджетных средств.

Ранее стало известно, что в Казахстане планируют наладить выпуск почти 500 наименований лекарств.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
Читайте также
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
11:47, Сегодня
В Казахстане планируют снизить стоимость медицинских изделий до 90%
Фармацевтика, фармацевт, фармацевты, фармацевтическая промышленность, медикаменты, лекарственные средства, лекарственные препараты, лекарство, фармпродукция
11:18, Сегодня
Где в Казахстане построят новые фармацевтические заводы и какие лекарства будут выпускать
Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств
10:51, Сегодня
Что происходит с лекарствами в Казахстане: Минздрав озвучил новые данные
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские стрелки поборются за олимпийские квоты на чемпионате мира в Дохе
12:34, Сегодня
Казахстанские стрелки поборются за олимпийские квоты на чемпионате мира в Дохе
Бекет Куандык и Кайл Снайдер на чемпионате мира по борьбе в Астане
12:23, Сегодня
Выживший в трагедии на Каспии 19-летний казахстанец получил подарок от Снайдера в Астане
Елена Рыбакина сжимает кулак
11:54, Сегодня
Итоговый чемпионат WTA с участием Елены Рыбакиной: расписание и правила турнира
На финансирование клубов КПЛ в 2026 году выделили более 31 млрд тенге
11:40, Сегодня
На финансирование клубов КПЛ в 2026 году выделили более 31 млрд тенге
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: