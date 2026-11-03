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Общество

В Казахстане планируют наладить выпуск почти 500 наименований лекарств

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 11:12 Фото: pexels
Министр здравоохранения Акмарал Альназарова 3 ноября 2026 года на заседании правительства сообщила о планах запустить новое производство 494 наименований лекарств в рамках восьми инвестиционных проектов на сумму 862 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Спикер рассказала, что по итогам 2025 года объем фармацевтического рынка достиг 1 трлн 285 млрд тенге, увеличившись за два года на 31%.

"При этом объем отечественного производства вырос на 37%. Положительная динамика сохраняется и в текущем году. За 8 месяцев 2026 года произведено продукции на сумму 157 млрд тенге, что на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. За последние два года объем инвестиций в отрасль увеличился в 3,3 раза, а экспорт – в 1,9 раза. Основными странами-импортерами отечественной продукции являются Россия, Кыргызстан, Узбекистан, Монголия и Молдова", – сообщила министр.

Альназарова рассказала, что в 2025 году казахстанская компания "Химфарм" получила европейский сертификат качества GMP, благодаря чему смогла выйти на рынок ЕС. Уже в сентябре 2026 года компания отправила в Болгарию первую партию препарата для лечения сахарного диабета.

"В целях дальнейшего развития отечественного производства и привлечения инвестиций министерством заключены соглашения по восьми инвестиционным проектам на общую сумму 862 млн долларов США. В рамках проектов предусмотрено производство 494 наименований лекарственных средств и создание 1 200 рабочих мест. При этом производство первых 300 наименований лекарственных средств планируется начать в 2027-2030 годах", – продолжила она.

По ее словам, развитие фармацевтической отрасли Казахстана будет строиться на трех направлениях: заключении долгосрочных договоров, внедрении механизма межгосударственных закупок и предоставлении преимуществ отечественным производителям при закупках. Эти меры позволят увеличить спрос на казахстанские лекарства, расширить рынки их сбыта и укрепить фармацевтическую безопасность страны.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что Казахстан намерен выйти на высший уровень контроля качества лекарств.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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