Двух чиновников в ЗКО оштрафовали на 73 840 тенге
По информации пресс-службы Западно-Казахстанского областного суда, началось с того, что во время паводков житель Акжаикского района потерял 16 голов лошадей. С просьбой возместить материальный ущерб он обратился:
- к акиму района;
- в отдел предпринимательства и сельского хозяйства;
- в областной акимат.
Ответы чиновников не удовлетворили заявителя и он подал административный иск в специализированный межрайонный административный суд ЗКО.
"Суд обязал ответчиков в установленные сроки предоставить мотивированные отзывы на административный иск", – говорится в сообщении суда.
Но и тут ответчики ничего не направили в установленный срок. В результате чего предварительное слушание по делу пришлось отложить.
"Суд, изучив материалы дела, признает приведенные ответчиками доводы необоснованными, в действиях которых имеется явное неуважение к закону и суду". Пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда
Таким образом, за неисполнение требований суда акима Акжаикского района и руководитель ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Акжаикского района" оштрафованы на 20 МРП или каждый по 73 840 тенге.
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