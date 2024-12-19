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Происшествия

Двух чиновников в ЗКО оштрафовали на 73 840 тенге

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2024 02:40 Фото: Zakon.kz
Акима Акжаикского района Западно-Казахстанской области и руководителя ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Акжаикского района" оштрафовали на 20 МРП, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Западно-Казахстанского областного суда, началось с того, что во время паводков житель Акжаикского района потерял 16 голов лошадей. С просьбой возместить материальный ущерб он обратился:

  • к акиму района;
  • в отдел предпринимательства и сельского хозяйства;
  • в областной акимат.

Ответы чиновников не удовлетворили заявителя и он подал административный иск в специализированный межрайонный административный суд ЗКО.

"Суд обязал ответчиков в установленные сроки предоставить мотивированные отзывы на административный иск", – говорится в сообщении суда.

Но и тут ответчики ничего не направили в установленный срок. В результате чего предварительное слушание по делу пришлось отложить.

"Суд, изучив материалы дела, признает приведенные ответчиками доводы необоснованными, в действиях которых имеется явное неуважение к закону и суду". Пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда

Таким образом, за неисполнение требований суда акима Акжаикского района и руководитель ГУ "Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Акжаикского района" оштрафованы на 20 МРП или каждый по 73 840 тенге.

Стало известно, сколько дач Уральска после паводков перешли в собственность государства.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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