Как услышать подростка: психолог о детских переживаниях, буллинге и роли родителей

Подростковый возраст – непростой период не только для детей, но и для взрослых. Как вовремя заметить тревожные сигналы, почему подростки не всегда обращаются за помощью и какую роль в их психологическом благополучии играют семья и школа, Zakon.kz обсудил с психологом Светланой Богатыревой.

Важно замечать изменения в поведении

– Может ли психолог во время обычной беседы определить, что подросток переживает серьезный эмоциональный кризис? Или для этого необходима специальная диагностика?

– Здесь важен комплексный подход. Ни обычная беседа, ни отдельная диагностическая методика не могут дать стопроцентной гарантии. Нужно обращать внимание на изменения в поведении ребенка систематически, а не раз в какой-то определенный промежуток времени. Например, подросток, который раньше был общительным, вдруг становится замкнутым. Или, наоборот, спокойный ребенок начинает проявлять необычную для него раздражительность. Такие изменения не обязательно говорят о серьезной проблеме, но могут стать поводом внимательнее отнестись к его эмоциональному состоянию.

Существуют и диагностические методики, которые помогают выявить повышенную тревожность, апатию, признаки депрессии. В таких случаях специалисты проводят клиническое интервью – особым образом выстроенную беседу, позволяющую точнее оценить состояние ребенка, его переживания и возможные риски.

– В школах регулярно проводят различные тестирования и анкетирования. Насколько они помогают детям?

– Массовые тестирования имеют значение как один из инструментов профилактической работы. Но важно понимать, что любой тест обладает определенными ограничениями. Результаты могут зависеть от настроения ребенка, его готовности отвечать откровенно и других обстоятельств. Например, подросток может переживать непростой период, но не захотеть рассказывать об этом в анкете. И наоборот, временное эмоциональное напряжение способно повлиять на ответы. Поэтому результаты тестирования необходимо рассматривать вместе с наблюдениями педагогов, психологов и родителей.

В своей практике и при общении с коллегами из региональных центров психологической поддержки я обращала внимание на случаи, когда подростки, пережившие серьезный кризис, ранее не попадали в группу высокого риска по результатам тестирования. Это еще раз показывает, насколько важно не ограничиваться только диагностическими методиками, а выстраивать постоянную работу с детьми.

Психологическая помощь требует специальных знаний

– Что сегодня особенно важно для эффективной работы школьных психологов?

– Прежде всего, постоянное повышение квалификации и возможность получать дополнительную специализированную подготовку. В школах в основном работают педагоги-психологи. Их базовое образование ориентировано на педагогическую психологию. При этом в повседневной практике они могут сталкиваться с ситуациями, требующими знаний из области клинической психологии, из суицидологии, хотя внутри педагогических специальностей они этот предмет в вузах не проходят. Поэтому важно развивать систему дополнительного обучения, особенно в вопросах выявления кризисных состояний и суицидальных рисков.

Современные дети: не только контроль, но и диалог

– Какие проблемы чаще всего возникают между родителями и подростками?

– Одна из них – различие между поколениями. Многие современные родители выросли в условиях, когда воспитание строилось преимущественно на требованиях и дисциплине. Нам говорили: "Надо учиться", "Надо делать", и это воспринималось как естественная часть жизни. Современные подростки во многом иначе воспринимают отношения со взрослыми. Для них большое значение имеют личные границы, возможность высказывать свое мнение, открыто говорить о чувствах.

Иногда родители воспринимают это как непослушание или излишнюю чувствительность. Но важно понимать, что отношения с детьми меняются, как меняется и сама жизнь. И методы воспитания, которые были привычными несколько десятилетий назад, не всегда оказываются эффективными сегодня. Сегодняшнему подростку необходим не только контроль, но и диалог.

– Что бы вы посоветовали родителям, которым сложно найти общий язык с ребенком?

– Прежде всего, постараться увидеть в нем отдельную личность. У меня есть образное сравнение: иногда родители словно пытаются вырастить яблоко из банана.

У них уже есть представление о том, каким должен быть ребенок, какую профессию выбрать, чего добиться. Но у самого ребенка могут быть совершенно другие способности, интересы и особенности характера. Дети отличаются друг от друга. Одни легче справляются с интенсивной нагрузкой, другие более чувствительны к стрессу и нуждаются в дополнительной поддержке. Очень важно учитывать эти особенности, а не сравнивать ребенка с другими детьми или собственными представлениями об идеальном сыне или дочери. Ребенок – не продолжение родительских амбиций, а самостоятельный человек.

Как отличить обычный конфликт от буллинга

– В школе дети нередко ссорятся, спорят, выясняют отношения. Как родителям и педагогам понять, где обычный конфликт, а где уже буллинг?

– Главное отличие заключается в соотношении сил и характере происходящего. Конфликт обычно возникает между участниками, которые находятся примерно в равном положении. Они могут поссориться, не согласиться друг с другом, но у каждого есть возможность отстаивать свою позицию.

Буллинг – это систематическое давление, унижение, травля человека, которому сложно самостоятельно защититься. Например, когда против одного ребенка выступает группа одноклассников или более сильный ученик. В такой ситуации необходимо участие взрослых, поскольку самостоятельно справиться с постоянным давлением ребенку бывает очень трудно.

– Некоторые родители считают, что ребенка, столкнувшегося с травлей, нужно отдать на единоборства, чтобы он научился постоять за себя. Насколько это эффективно?

– Спорт, безусловно, может положительно влиять на уверенность в себе, дисциплину и физическое развитие. Но сами по себе занятия единоборствами не решают проблему буллинга. В моей практике встречаются ситуации, когда ребенок начинает посещать спортивную секцию, но трудности в общении со сверстниками сохраняются. В самих спортивных секциях тоже может встречаться буллинг. Часто, приобретя хорошую физическую форму, подросток начинает использовать ее для разрешения конфликтов, и из жертвы может сам превратиться в агрессора. Поэтому необходимо учить детей не только защищать себя, но и конструктивно разрешать разногласия, понимать личные границы, обращаться за помощью. А главное – работать с самой ситуацией травли в школьном коллективе.

Здесь нужно помнить главное – на каждую силу найдется другая сила!

Почему дети не всегда рассказывают о своих проблемах

– Почему ребенок может долго скрывать от родителей, что его обижают в школе?

– Причин может быть несколько. Одни дети опасаются реакции обидчиков. Другие боятся, что вмешательство взрослых только ухудшит ситуацию. Например, ребенок предполагает, что родители придут в школу, начнут выяснять отношения, а после этого ему станет еще сложнее общаться с одноклассниками. Кроме того, в нашем обществе по-прежнему встречается представление, что рассказывать взрослым о травле – значит жаловаться или "ябедничать". Очень важно менять такое отношение.

Обращение за помощью – это не проявление слабости и не предательство одноклассников. Это нормальный и правильный способ защитить себя и окружающих. Ребенок не виноват в том, что стал жертвой, и он имеет право обратиться за помощью.

– Что могут сделать родители, если узнают, что их ребенок столкнулся с буллингом?

– Прежде всего, спокойно выслушать ребенка, не обвиняя его и не обесценивая переживания. Важно разобраться в происходящем и действовать последовательно, взаимодействуя со школой. В Казахстане действуют Правила профилактики травли ребенка, утвержденные приказом Министерства просвещения №506 от 21 декабря 2022 года. В документе определен порядок реагирования на подобные ситуации. Родителям полезно знать эти правила, чтобы понимать, какие меры должны предприниматься школой.

Кроме того, существует возможность обращения в контакт-центр 111. В школах предусмотрено размещение специальных QR-кодов, с помощью которых дети могут сообщать о проблемах и обращаться за поддержкой. И да, для некоторых подростков написать сообщение гораздо проще, чем рассказать о своих переживаниях лично.

Безопасная школьная среда начинается с уважения

– Каким должен быть школьный коллектив, чтобы дети не боялись быть собой, совершать ошибки и обращаться за помощью?

– На тренингах я часто говорю детям одну простую вещь: вы не обязаны друг друга любить. И даже нравиться друг другу не обязаны. Ведь школьный класс формируется не по принципу общих интересов или взаимных симпатий. Он формируется обычно по месту проживания детей. И в нем встречаются совершенно разные дети, со своими характерами, привычками, взглядами. Но при этом каждый должен уважать личные границы другого человека. Есть простое правило: мои границы заканчиваются там, где начинаются границы другого.

Конечно, замечательно, когда дети дружат, поддерживают друг друга и находят общие интересы. Но даже если дружбы нет, уважение должно оставаться обязательной нормой отношений. Именно с этого начинается психологически безопасная среда – и в школе, и в семье.