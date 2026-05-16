Три неочевидные эмоциональные травмы, которые родители могут непреднамеренно формировать у детей

Психологи отмечают: эмоциональные трудности во взрослом возрасте нередко связаны не с явным насилием или конфликтами в семье, а с эмоциональным дефицитом в детстве, сообщает Zakon.kz.

Даже в благополучных семьях ребенок может не получать достаточного эмоционального отклика, что влияет на его психику в будущем, пишет портал "Доктор Питер".



Физическая забота без эмоциональной сонастройки

Родители обеспечивают базовые потребности ребенка, но не откликаются на его внутренние переживания. При таком стиле общения ребенок может усвоить, что его эмоции не важны или не находят отклика у значимых взрослых. Это связано с отсутствием эмоциональной "настройки" между родителем и ребенком.

Игнорирование или обесценивание эмоций

Даже при внешне нормальном уходе взрослые могут не реагировать на чувства ребенка – тревогу, грусть, радость. В результате у ребенка не формируется навык распознавания и принятия собственных эмоций. Во взрослом возрасте это может проявляться как трудности с эмоциональной регуляцией, тревожность или подавленность.

Теплота без стабильности

Родитель может быть любящим, но непоследовательным в реакции: иногда поддерживает, иногда игнорирует переживания. Такая нестабильность затрудняет формирование надежной привязанности. Во взрослом возрасте это часто выражается в страхе близости, сложности с просьбой о поддержке и ощущении эмоциональной дистанции в отношениях.

Психологи подчеркивают, что речь не идет о "плохих" родителях. Часто взрослые действуют в рамках собственного опыта и ресурсов. Однако эмоциональное пренебрежение может оставлять долгосрочные последствия – даже без явного конфликта или насилия в семье.

Ранее психолог объяснила, как говорить людям "нет" без чувства вины.