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Общество

Двое детей с инвалидностью и спор за квадратные метры: суд обязал полицию выплатить деньги

Двое детей с инвалидностью и спор за квадратные метры: суд обязал полицию выплатить деньги, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2026 18:31 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области суд обязал департамент полиции пересчитать жилищные выплаты сотруднику, который воспитывает двух детей с инвалидностью. Семье учтут дополнительные 36 кв. м и пересчитают выплаты за три года, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, прослуживший в органах внутренних дел более 25 лет, обратился к руководству департамента полиции в феврале 2026 года. Он попросил увеличить размер ежемесячных выплат, учитывая по 18 кв. м дополнительной жилой площади на каждого ребенка с инвалидностью.

Однако жилищная комиссия отказала, сославшись на отсутствие соответствующей нормы в законодательстве. Сотрудник не согласился с решением и обратился в суд.

Суд установил, что согласно статье 75 Закона "О жилищных отношениях" семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, полагается отдельная дополнительная комната. Ее площадь не считается излишней. При этом прямого запрета на учет этих квадратных метров при расчете жилищных выплат нет.

В итоге суд признал отказ жилищной комиссии незаконным и отменил его. Департамент полиции обязали принять новое решение, предусматривающее дополнительные выплаты с марта 2026 года с учетом 36 квадратных метров, а также перерасчет за период с февраля 2023-го по февраль 2026 года.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что посты казахстанца об акимате привели к судебному спору.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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