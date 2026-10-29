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Общество

"Частный магазин": посты казахстанца об акимате привели к судебному спору

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 01:14 Фото: pexels
Посты в Facebook, в которых работу отдела акимата сравнили с "частным магазином", стали поводом для судебного спора в Жамбылской области. Чем закончился конфликт, рассказали в пресс-службе суда региона, сообщает Zakon.kz.

Поводом для разбирательства стали публикации, размещенные гражданином Д. в июле 2026 года. По утверждению истца, автор постов ставил под сомнение качество государственных услуг, характеризовал деятельность Отдела архитектуры, градостроительства и строительства акимата района как превратившуюся в "частный магазин" и создавал впечатление, что сотрудники учреждения незаконно препятствуют гражданам в решении их вопросов.

"В частности, на момент публикации предусмотренный законом срок рассмотрения заявления на оказание государственной услуги еще не истек. Несмотря на это, в социальных сетях появились утверждения о нарушении сроков и создании необоснованных препятствий гражданам", – говорится в сообщении суда.

В отделе посчитали, что эти сведения не соответствовали действительности, могли подорвать доверие граждан к государственному органу и нанести ущерб его деловой репутации.

Истец потребовал признать опубликованные сведения недостоверными, обязать ответчика удалить посты и разместить опровержение, а также взыскать компенсацию морального вреда.

Однако до разрешения спора стороны пришли к взаимному согласию и заключили медиативное соглашение.

Согласно его условиям, мужчина обязался опубликовать на своей странице в Facebook опровержение и принести извинения отделу. Кроме того, он должен впредь не распространять неподтвержденную информацию и проверять достоверность сведений перед публикацией.

В свою очередь, отдел отказался от заявленных требований. Суд утвердил медиативное соглашение и прекратил производство по делу.

Определение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что на трассе Алматы – Екатеринбург вылетевший из-под колес одной машины твердый предмет повредил другую. Суд разобрался в обстоятельствах происшествия и решил не привлекать водительницу к административной ответственности.

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Канат Болысбек
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