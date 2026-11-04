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Общество

На поддержку ветеринарии в Казахстане планируют ежегодно выделять 27 млрд тенге

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 10:47 Фото: primeminister.kz
Депутаты Курултая 4 ноября 2026 года одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий новые меры поддержки ветеринарных специалистов и усиление контроля за безопасностью продукции. На его реализацию потребуется около 27 млрд тенге ежегодно, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Курултая Серик Егизбаев озвучил, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ветеринарии" разработан депутатами Мажилиса Парламента в целях дальнейшего совершенствования действующего законодательства в области ветеринарии, повышения социальной защищенности ветеринарных специалистов, обеспечения ветеринарного благополучия и безопасности пищевой продукции.

"Законопроектом предусматривается ряд изменений и дополнений по следующим основным направлениям. Первое – разграничение полномочий между уровнями государственного управления и уточнение функций ветеринарных организаций. За местными исполнительными органами закрепляются функции по закупу систем забора крови. Республиканский противоэпизоотический отряд будет осуществлять полный комплекс функций, связанных с обращением ветеринарных препаратов, а также возмещать владельцам стоимость изымаемых и уничтожаемых больных животных, продукции и сырья животного происхождения. В ведение Комитета ветеринарного контроля и надзора передаются функции по обследованию эпизоотических очагов, выдаче лицензий и разрешений в области ветеринарии", – озвучил Серик Егизбаев.

Помимо этого, депутат рассказал, что национальный референтный центр по ветеринарии будет осуществлять экспертную деятельность в сфере производства ветеринарных препаратов. Также уточняются функции государственных ветеринарных организаций, созданных на местном уровне, в том числе по проведению ветеринарных мероприятий, отбору проб патологического материала и другим направлениям деятельности.

"Второе – повышение статуса ветеринарных врачей и создание профессионального объединения. Недостаточная привлекательность профессии ветеринарного специалиста, особенно в сельской местности, приводит к дефициту кадров, увеличению нагрузки на действующих специалистов и негативно влияет на своевременность проведения ветеринарных мероприятий. Для решения этих проблем законопроектом предусматривается существенное улучшение мер социальной и профессиональной поддержки ветеринарных специалистов", – заявил Серик Егизбаев.

По его словам, в частности, для специалистов в области ветеринарии предусматриваются гарантии предоставления ежегодного оплачиваемого трудового отпуска с выплатой пособия на оздоровление в размере не менее двух должностных окладов.

Также предусматриваются доплаты за ученую степень:

  • кандидатам наук – в размере 17-кратного месячного расчетного показателя,
  • докторам наук – в размере 34-кратного месячного расчетного показателя по основному месту работы. Обеспечение специальной одеждой.
"Кроме того, предусматривается создание ветеринарной палаты в форме общественной организации в области ветеринарии. Ее деятельность будет направлена на представление и защиту прав и профессиональных интересов ветеринарных врачей, их учет и повышение квалификации. Третье – приведение процедуры обращения ветеринарных препаратов в соответствие с документами Евразийского экономического союза. Законопроектом предусматривается создание фармацевтической инспекции по контролю за обращением ветеринарных препаратов. Данная норма позволит повысить качество и безопасность ветеринарных препаратов, обеспечить единые требования к их производству, а также усилить ответственность производителей", – перечислил депутат.

Он отметил, что четвертое направление касается цифровизации ветеринарной отрасли, и в целях обеспечения прослеживаемости перемещаемых объектов, совершенствования учета и отчетности, а также автоматизации ветеринарной деятельности закрепляются основные направления создания и функционирования цифровой системы в области ветеринарии.

"Система будет содержать сведения о субъектах и объектах в области ветеринарии, проводимых ветеринарных мероприятиях, осуществлении государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора, а также об иных направлениях деятельности ветеринарной службы. Пятое направление – усиление ветеринарно-санитарного контроля и обеспечение безопасности пищевой продукции. В целях обеспечения безопасности пищевой продукции законопроектом предлагается осуществлять государственный ветеринарно-санитарный контроль и надзор на постоянной основе на торговых объектах, реализующих животных, продукцию и сырье животного происхождения", – продолжил он.

Серик Егизбаев рассказал, что также предусматривается проведение идентификации сельскохозяйственных животных, принадлежащих организованным хозяйствам, за счет собственных средств этих хозяйств.

"Для своевременного принятия мер по обеспечению ветеринарного благополучия и повышения достоверности учета поголовья животных устанавливаются обязанности физических и юридических лиц по соблюдению сроков уведомления о реализации и убое животных, а также об утрате или повреждении средств их идентификации", – сказал депутат.

По его словам, на реализацию положений законопроекта планируется ежегодно выделять из государственного бюджета около 27 млрд тенге.

21 октября 2026 года депутаты на пленарном заседании Курултая приняли в двух чтениях проект закона, предусматривающий сотрудничество и взаимную помощь с Пакистаном в таможенных делах.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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