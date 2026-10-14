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Экономика и бизнес

Сколько Казахстан планирует заработать на нефти в 2027 году

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 12:36 Фото: unsplash
Депутаты Курултая 14 октября 2026 года в первом чтении одобрили проект республиканского бюджета на 2027-2029 годы, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что за основу при подготовке проекта республиканского бюджета на 2027-2029 годы взят базовый сценарий, который предполагает стабильные умеренные темпы роста мировой экономики, снижение инфляционного фона, стабилизацию на финансовых и товарных рынках.

Среднегодовой темп роста ВВП на предстоящий среднесрочный период составит 5,4%. Номинальный ВВП по прогнозам вырастет со 199,3 трлн тенге в 2027 году до 245 трлн тенге в 2029 году, а целевой коридор годовой инфляции определен в пределах 7,5-9,5% в 2027 году, 6-8% – в 2028-2029 годах.

"Прогноз поступлений от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд на 2027 год рассчитан, исходя из объема добычи нефти 96 млн тонн, мировой цены на нефть 70 долларов/баррель, курса тенге к доллару США 480 тенге, и составил 3 781,8 млрд тенге, или на 342 млрд тенге меньше оценки 2026 года. Прогноз доходов республиканского бюджета на 2027 год без учета поступления трансфертов определен в сумме 19,9 трлн тенге, или составит 116,4% к оценке текущего года с превышением на 2,8 трлн тенге. Прогноз доходов республиканского бюджета на 2028 год без учета поступления трансфертов определен в сумме 21,7 трлн тенге с ростом против прогноза 2027 года на 1,7 трлн тенге, или на 9%, на 2029 год – 23,3 трлн тенге, или с ростом против 2028 года на 1,6 трлн тенге ,или 7,6%", – говорится в заключении.

В доходах республиканского бюджета 2027 года наибольший удельный вес (98,0%) занимают налоговые поступления, из них 48,8% приходится на налог на добавленную стоимость, 31,8% – на корпоративный подоходный налог. Неналоговые поступления определены в размере 377 млрд тенге, специальные поступления – 18 млрд тенге.

Прогноз по поступлениям трансфертов прогнозируется в 2027 году в сумме 5,5 трлн тенге, в 2028 году – 5,3 трлн тенге, в 2029 году – 4,9 трлн тенге.

Объем трансфертов из Национального фонда составляет на 2027 год – 4,4 трлн тенге, на 2028 год – 3,9 трлн тенге, на 2029 год – 3,5 трлн тенге.

Объем гарантированного трансферта на 2027-2028 годы ежегодно составляет по 2,4 трлн тенге, а в 2029 году – 2 трлн тенге. Эти средства будут направлены для финансирования критически важных объектов и проектов общестранового значения.

Первоочередными направлениями бюджетных расходов остаются выполнение в полном объеме государственных социальных обязательств, развитие человеческого капитала через усиление поддержки науки, образования, медицины.

Общий объем расходов республиканского бюджета планируется в 2027 году в сумме 30,2 трлн тенге, в 2028 году – 29,4 трлн тенге, в 2029 году – 29,6 трлн тенге.

Основные бюджетные расходы в 2027 году будут направлены на инвестиции в человеческий капитал, социальную помощь и обеспечение, здравоохранение, образование и развитие науки, обслуживание долга и поддержку регионов.

Ранее мы писали, что девять регионов Казахстана не выполнили план по доходам.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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