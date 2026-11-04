"Меня никто не любит": школьный психолог рассказала о звонке, который запомнила навсегда

"Меня никто не любит". Такие слова однажды услышала в телефонной трубке школьный психолог Айнур Ергалиева. В тот момент главным было одно: продолжать разговор и дать ребенку понять, что его слышат, сообщает Zakon.kz.

Это было осенью 2026 года. На улице моросил дождь, когда на телефон подросткового психолога Айнур Ергалиевой поступил звонок. Она не сразу узнала голос, а спросить, как зовут девочку, так и не решилась: побоялась, что та испугается и положит трубку. Тихим детским голосом ребенок говорил, с трудом подбирая слова: "Меня никто не любит, и я хочу умереть".

"У меня есть принцип: я оставляю свой номер телефона ученикам и всегда говорю, что они могут звонить мне в любое время суток. Когда позвонила эта девочка, я побоялась спросить ее имя. Не знала, как она отреагирует, вдруг испугается. Поэтому просто продолжала говорить с ней. Рассказывала, как прошел мой день, и говорила о том, сколько на свете детей живут без родителей и сколько взрослых мечтают о детях. Рассказывала истории разные, смешные и не очень. Так я ее немного отвлекала от мысли, потому что она начала смеяться и делиться своим мнением. В конце добавила: если она захочет со мной еще пообщаться, то может зайти ко мне в кабинет и что о нашем разговоре никто не узнает, я обещаю. Этот звонок, пожалуй, был единственным таким случаем, поэтому он врезался в мою память. Наутро она стояла у окна моего кабинета, и я была рада ее увидеть", – рассказывает Айнур Ергалиева.

Позже девочка рассказала, что тяжело переживала критику из-за лишнего веса. Одноклассники постоянно подшучивали над ее внешностью, а родители напоминали, что ей нужно меньше есть. Замечания, которые взрослым могли казаться обычными словами, для ребенка становились болезненными и усиливали ощущение, что ее не принимают такой, какая она есть.

"Подростковый возраст – непростой период и для самого ребенка, и для его близких. Меняется отношение к себе и окружающим, обостряется восприятие критики, возрастает значение мнения сверстников. То, что взрослому может показаться незначительным, подросток иногда воспринимает как большую личную проблему. Мы проработали с ней несколько моментов, сейчас с ней все в порядке, но она у нас под наблюдением". Психолог Айнур Ергалиева

По словам психолога, внутренний кризис не всегда начинается с громких заявлений или очевидных конфликтов. Иногда о неблагополучии говорят перемены, которые на первый взгляд кажутся незначительными. Подросток, прежде общительный и активный, начинает избегать друзей, отказывается от любимых занятий, становится раздражительным или, наоборот, необычно тихим и безразличным. Родители могут списывать это на переходный возраст, однако есть признаки, к которым стоит отнестись внимательнее. По словам психологов, они могут проявляться не только в эмоциональном состоянии и поведении, но и в учебе, физическом самочувствии и отношении к повседневным обязанностям.

"В школе тревожными сигналами могут стать частые пропуски уроков, практических и лабораторных занятий, снижение успеваемости, ухудшение качества и объема выполненных работ, потеря интереса к учебе, чрезмерно болезненная реакция на оценки, письменные работы, в которых часто затрагиваются темы смерти, насилия, одиночества и безысходности". Психолог Айнур Ергалиева

Изменения могут сопровождаться эмоциональными и поведенческими проявлениями. Ребенок начинает чаще плакать, испытывает чувство собственной ненужности, проявляет вспышки гнева, становится чрезмерно тревожным или раздражительным. Иногда заметны беспокойство, дрожь, панические реакции, стремление постоянно находиться рядом со взрослым либо, напротив, полное отстранение от окружающих.

"Есть и физические признаки – резкое изменение веса, нарушения сна и аппетита, постоянная усталость, пренебрежение личной гигиеной, частые жалобы на недомогание. В некоторых случаях можно заметить следы самоповреждений – порезы, синяки или ожоги. Каждый из этих признаков требует внимания, особенно если несколько изменений возникают одновременно". Психолог Айнур Ергалиева

При этом, со слов Айнур Ергалиевой, отдельный признак сам по себе не означает, что подросток находится в кризисном состоянии или имеет суицидальные намерения. Важно учитывать, насколько сильно изменилось привычное поведение.

"Иногда дети охотнее рассказывают о своих проблемах школьному психологу, учителю, тренеру или родственнику, но только не маме и папе. Одни боятся, что родители начнут ругать или наказывать, другие не хотят расстраивать близких. Кто-то заранее уверен, что его все равно не поймут. Бывает и так, что подросток сам не может объяснить, что с ним происходит, переживания накапливаются, а опыта справляться с ними самостоятельно еще недостаточно". Психолог Айнур Ергалиева

Ссора с родителями, конфликт с одноклассниками, насмешки, буллинг, неразделенная симпатия, неудачи в учебе, недовольство собственной внешностью – причин для переживаний может быть много. Иногда несколько проблем накладываются друг на друга, и ребенку начинает казаться, что выхода нет. Особенно опасно, когда взрослые обесценивают переживания подростка фразами: "Не выдумывай", "У других проблемы серьезнее", "Это все из-за телефона", "Перерастешь". В результате ребенок может окончательно закрыться и перестать обращаться за поддержкой.

"С посторонним взрослым, которому подросток доверяет, порой легче быть откровенным. Поэтому родителям не стоит воспринимать такое доверие как обиду или предательство. Напротив, важно поддержать ребенка, если он нашел человека, с которым может поговорить, и не препятствовать получению помощи". Психолог Айнур Ергалиева

Не стоит превращать разговор в допрос, требовать немедленных объяснений или настаивать на том, чтобы подросток сразу рассказал все подробности. Если он отвечает односложно или говорит, что все нормально, можно вернуться к разговору позже. Иногда начать общение проще во время совместной прогулки, поездки или обычных домашних дел. Важно показать, что интерес родителей не ограничивается оценками, посещаемостью и выполнением обязанностей.

"Можно сказать ребенку: "Я вижу, что тебе сейчас непросто. Я не буду тебя ругать, но хочу, чтобы ты знал: я рядом и готова тебя выслушать". Такие слова не решат проблему мгновенно, но помогут подростку почувствовать, что он не один. А что делать, если ребенок категорически отказывается разговаривать и не хочет идти к психологу? В такой ситуации не нужно давить и заставлять его немедленно открыться. Лучше дать понять, что родители готовы выслушать его тогда, когда он сам будет к этому готов". Психолог Айнур Ергалиева

Психологическая поддержка нужна не только в момент острого кризиса. Обращение к специалисту может помочь разобраться в тревогах, семейных конфликтах, трудностях общения со сверстниками, переживаниях из-за учебы или буллинга. Необязательно ждать, пока ситуация станет критической. При этом ответственность за эмоциональное благополучие детей не может лежать только на школьном психологе. Здесь важна совместная работа семьи, педагогов и специалистов. Родителям стоит интересоваться не только тем, как прошел учебный день, но и тем, что ребенок чувствовал, что его порадовало или огорчило. Простые ежедневные разговоры помогают поддерживать контакт и вовремя замечать перемены.

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