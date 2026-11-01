Педагог назвал пять фраз, которые нельзя говорить школьникам

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин рассказал, какие выражения лучше исключить из разговоров с ребенком, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, сравнения с другими и замечания снижают мотивацию ребенка. В беседе с "Газетой.Ru" педагог-психолог назвал самые опасные фразы.

"Вот он учится, а ты нет"

По словам Шамиля Ахмадуллина, такая формулировка создает у ребенка ощущение, что он хуже других. При этом она не показывает, что именно ему нужно изменить. Педагог предлагает сравнивать ребенка с ним самим.

"У тебя нет способностей к математике"

Эксперт советует заменять ее формулировкой "пока не получается". Такая фраза оставляет возможность для развития, а не навсегда отбивает желание и старание.

"Мне за тебя стыдно"

Эти слова переводят внимание с конкретной учебной ошибки на личность ребенка. Эксперт поясняет, что школьник может начать скрывать оценки и бояться рассказывать родителям о трудностях.

"Ничего из тебя не выйдет"

Эта фраза серьезно вредит желанию и умению учиться: если в ребенка не верят родители, он не верит в себя и сам. Эксперт советует подсказывать, что ребенок должен изменить, а не ставить точку.

"Оценки вообще не важны"

Ни в коем случае нельзя обесценивать школьные результаты. Педагог отмечает, что для ребенка оценка может быть важна, просто у него не получается и ему нужна поддержка.

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