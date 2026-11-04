Названы сроки запуска новых аэропортов в курортных зонах Казахстана

Первый заместитель премьер-министра Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции в правительстве 4 ноября 2026 года прокомментировал ход строительства аэропортов в курортных зонах, передает корреспондент Zakon.kz.

Налибаев напомнил, что сейчас ведется строительство новых аэропортов в Зайсанском и Катон-Карагайском районах Восточного Казахстана. Кроме того, новый аэропорт строится в Кендерли Мангистауской области.

"Строительство этих аэропортов началось в 2024 году. Стоимость аэропорта в Зайсане составляет около 68 млрд тенге, в Кендерли – около 69 млрд тенге, в Катон-Карагае – около 89 млрд тенге. Я лично посетил строительные площадки всех трех аэропортов и ознакомился с ходом работ. В июне мы дали соответствующие поручения. Сейчас акимы также ежедневно контролируют строительство. До конца этого года мы полностью завершим строительство аэропорта в Зайсанском районе. Строительство аэропорта в Катон-Карагае планируем завершить в феврале 2027 года и передать его в пользование населению. Строительство аэропорта в Кендерли также завершим до конца 2026 года и сдадим в эксплуатацию", – заверил он.

При этом он отметил, что после полного завершения строительства, предстоит оформить документы и получить лицензии.

"Поэтому для пассажиров и воздушных судов эти аэропорты начнут работать в первой половине 2027 года. Основная цель – развитие туризма, вы это хорошо знаете. Именно для этого строятся аэропорты. К следующему туристическому сезону они будут полноценно работать", – резюмировал Налибаев.

3 ноября 2026 года заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал, когда начнется строительство второго аэропорта в Астане.