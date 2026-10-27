В Казахстане законодательно усилят контроль за санаториями и курортными зонами

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос сообщил о предстоящей работе по усилению контроля за санаториями и курортными зонами, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в настоящее время в стране функционируют 333 санаторно-курортные организации.

"В Астане – 12, Алматы – 34, Шымкенте – 20. По областям: Абай – 7, Акмолинская – 20, Актюбинская – 7, Алматинская – 22, Атырауская – 4, Западно-Казахстанская – 3, Жамбылская – 16, Жетысу – 9, Карагандинская – 13, Костанайская – 8, Кызылординская – 17, Мангистауская – 7, Павлодарская – 7, Северо-Казахстанская – 3, Туркестанская – 117, Улытауская – 1, Восточно-Казахстанская – 6", – перечислил Жумангарин.

Он отметил, что поскольку санаторно-курортные организации преимущественно находятся в частной собственности, действующая система учета не позволяет получить полную и достоверную информацию об их материально-технической базе, номерном и коечном фонде, загруженности и используемых природных лечебных ресурсах.

"В этой связи правительство разработало законодательные поправки, предусматривающие формирование единого реестра санаторно-курортных организаций. В настоящее время данные поправки рассматриваются в Курултае в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", – говорится в ответе.

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