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Общество

Названы сроки начала строительства нового аэропорта в Астане

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты, Авиакомпания FlyArystan, Флай Арыстан, самолет, самолеты, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2026 10:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 1 июля 2026 года на заседании правительства рассказал, когда начнется строительство нового аэропорта Астаны и какие воздушные гавани войдут в программу обновления, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заявил, что в течение ближайших трех лет аэропортовая инфраструктура Казахстана будет модернизирована.

"Как отмечалось, модернизация аэропорта Астаны является первоочередной задачей. Акиматом города уже проводится необходимая подготовительная работа, строительство планируется начать в 2027 году. Работа по развитию авиационных хабов сосредоточена на шести крупных аэропортах: Алматы, Астана, Актау, Актобе, Караганда и Шымкент. Для этого создаются необходимые институциональные и инфраструктурные условия", – сообщил Сауранбаев.

По его словам, развитие грузовой авиации позволит укрепить транзитный потенциал страны и расширить ее интеграцию в международные логистические цепочки.

Он отметил, что в этой связи государством уже приняты необходимые решения, и разработан пятилетний план развития грузовой авиации.

30 июня 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил не затягивать вопрос строительства нового аэропорта в Астане.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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