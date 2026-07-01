Названы сроки начала строительства нового аэропорта в Астане

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 1 июля 2026 года на заседании правительства рассказал, когда начнется строительство нового аэропорта Астаны и какие воздушные гавани войдут в программу обновления, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр заявил, что в течение ближайших трех лет аэропортовая инфраструктура Казахстана будет модернизирована.

"Как отмечалось, модернизация аэропорта Астаны является первоочередной задачей. Акиматом города уже проводится необходимая подготовительная работа, строительство планируется начать в 2027 году. Работа по развитию авиационных хабов сосредоточена на шести крупных аэропортах: Алматы, Астана, Актау, Актобе, Караганда и Шымкент. Для этого создаются необходимые институциональные и инфраструктурные условия", – сообщил Сауранбаев.

По его словам, развитие грузовой авиации позволит укрепить транзитный потенциал страны и расширить ее интеграцию в международные логистические цепочки.

Он отметил, что в этой связи государством уже приняты необходимые решения, и разработан пятилетний план развития грузовой авиации.

30 июня 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев поручил не затягивать вопрос строительства нового аэропорта в Астане.