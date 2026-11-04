В Казахстане ожидают снижения цен на автомобили к концу 2026 года

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на пресс-конференции в правительстве 4 ноября 2026 года рассказал, что будет с ценами на автомобили в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Нагаспаев сообщил, что производство автомобилей в Казахстане растет из года в год. Так, если в 2025 году было произведено 171 тыс. авто, то уже в 2026 году планируется выпустить 191 тыс. автомобилей.

"В целом, стоимость у нас снижается на автомобили, произведенные здесь, в Казахстане. Насколько мне известно, за последние месяцы порядка 11%. Причем еще идут акции. Я вижу тенденцию, что цены падают", – заявил он.

При этом он указал еще на одну хорошую практику.

"Вы, как автолюбитель, прекрасно знаете, что чем ближе конец года, тем модели, которые были произведены в этом году, устаревают, то есть люди стараются купить машины 2027 года. Сейчас ноябрь, декабрь, понятно, что будут скидки. Мне кажется, будут снижаться цены", – резюмировал глава Минпромышленности и строительства.

2 ноября 2026 года стало известно, какие автомобили смогут завозить казахстанцы.