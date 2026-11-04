Сколько раз казахстанцы жаловались в Минпром на качество зданий

Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бахытжан Жунисбеков 4 ноября 2026 года на брифинге в правительстве рассказал об ответственности за дефекты в зданиях, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что ответственность за уже сданное в эксплуатацию здание ложится на собственников жилья.

"В части безопасности эксплуатации зданий: здания после ввода в эксплуатацию содержатся непосредственно балансодержателем. Для жилья эта обязанность ложится на ОСИ, то есть на собственников. Нами утверждены нормативы по проведению текущего и капитального ремонтов, для них установлены сроки. При этом предусматривается ежегодный осмотр зданий. В многоквартирных жилых домах решения принимаются собственниками. Обращения в Минпром поступали в основном от ОСИ, они касались того, какую ответственность несет председатель объединения, какие регламенты и правила имеются. На все эти запросы мы дали детальные разъяснения", – заверил Жунисбеков.

Журналисты уточнили у спикера, были ли жалобы от жителей на плохое состояние домов и с просьбой провести проверки зданий.

"Министерство не проводит проверки эксплуатируемых зданий, это функция акиматов. Если поступает жалоба, и в ней есть конкретная информация об угрозе жизни гражданам, данная информация доводится до местного исполнительного органа, и ГАСК непосредственно принимает меры. По количеству обращений именно в части угрозы жизни, то одна-две, были", – добавил глава комитета.

Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев пообещал принимать жесткие меры по отношению к нарушителям норм строительства.