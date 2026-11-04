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Экономика и бизнес

Глава Минпрома о нарушителях правил строительства: Будем принимать жесткие меры

Стройка, строительство, строительство жилья, строительство дома, строительство домов, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 12:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 4 ноября 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал ситуацию в стране по контролю за строительством объектов, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, главная задача министерства – контролировать качество объектов.

"Мы спорили со строительными компаниями, когда принимали Строительный кодекс. Многие были против ужесточения контроля за строительством. Со вступлением в силу Строительного кодекса в июле этого года меры были ужесточены. И мы со стороны правительства отстаивали эту жесткую позицию. Усилили меры государственного архитектурно-строительного контроля. Вы знаете, у нас есть такие функции, как оперативное реагирование. Теперь ГАСК может выезжать во время строительства, проверять стройки, останавливать стройку, вплоть до отзыва лицензии. Раньше ГАСК предписание давал об остановке строительства, подрядчик обжаловал это предписание в суде и продолжал строить. Теперь с момента выдачи предписания до судебного решения не имеет права, если это оперативный подрядчик строит", – сказал Нагаспаев.

Теперь, подчеркивает министр, все прописано в документах.

"Мы ввели в акт приема-передачи подписи ГАСК и органов ЧС. Я только вчера разговаривал с некоторыми экспертами в России, которые говорили: возможно, это лишняя мера, когда там органы ЧС, пожарная служба или даже органы соцзащиты выдают свои заключения теперь. Возможно, это лишнее, но нет. Чтобы избежать таких случаев, мы будем принимать жесткие меры. И таких нововведений у нас много. Теперь задача, чтобы это было все под жестким контролем у правительства. И мы это обеспечим. Я уже не говорю про цифровизацию. Сейчас мы с заинтересованными госорганами прорабатываем такой механизм, когда мы строим, мы устанавливаем видеокамеру, чтобы наблюдать за процессом строительства. Прорабатываем с Минфином такой вопрос, что если документация не в цифровом формате, то Минфин не будет оплачивать подрядчикам счета", – добавил глава Минпрома.

Ранее мы писали, что Минпром направит результаты проверок строительных объектов в Курултай.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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