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Общество

Кто должен оплачивать капитальный ремонт зданий в Казахстане

Ветхий дом, ветхие дома, старый дом, старые дома, аварийный дом, аварийные дома, старинный дом, старинные дома, старое здание, старые здания , фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 13:55 Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бахытжан Жунисбеков 4 ноября 2026 года на брифинге в правительстве озвучил принимаемые ведомством меры по контролю за безопасностью зданий, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ поинтересовались, какая работа проводится Минпромом совместно с акиматами в части обеспечения безопасности зданий.

"С акиматами работа не проводится, но выстроена политика в этом направлении. На сегодняшний день работают жилищные инспекции, которые осуществляют функции в части контроля за соблюдением законодательства со стороны председателей ОСИ, в части содержания этого имущества. Есть механизмы, которые направлены на помощь гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах, а также в части модернизации и капитального ремонта", – сказал Жунисбеков.

Он также рассказал о том, кто должен финансировать проведение капитального ремонта зданий.

"МИО имеют механизмы, которые позволяют из республиканского бюджета и из местных бюджетов финансировать капитальный ремонт зданий с минимальной процентной ставкой, с разбивкой займа на 7 лет", – добавил спикер.

Ранее Жунисбеков рассказал о предусмотренной ответственности за дефекты в зданиях.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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