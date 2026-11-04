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Общество

Безопасность газового оборудования остается лишь на бумаге – депутат потребовал усилить контроль

Газовая плита, газовые плиты, конфорки, газ, подача газа, отключение газа, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 14:03 Фото: pixabay
Депутат Курултая Бегалы Ералиев 4 ноября 2026 года заявил о проблемах с проверкой газового оборудования в жилых домах Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Он заявил, что по данным компании QazaqGaz, за последние пять лет при использовании природного газа от отравления угарным газом пострадали 1337 человек, из них 294 погибли.

"Особую обеспокоенность вызывает состояние внутриквартирного газового оборудования в многоквартирных жилых домах. Неисправность газового оборудования в одной квартире может представлять угрозу для жизни других жильцов. Кроме того, несвоевременная проверка и очистка дымоходов и вентиляционных каналов в старых многоквартирных домах повышают риск отравления угарным газом. Необходимо четко определить обязанности ответственных сторон и порядок контроля за выполнением этих работ. Несмотря на то, что законом "О газе и газоснабжении" предусмотрено обязательное техническое обслуживание газового оборудования, некоторые организации фактически не выполняют необходимые работы, ограничиваясь формальным оформлением проверок и взиманием платы с жильцов", – сказал депутат.

Бегалы Ералиев отметил, что существует и другая сторона проблемы.

"Некоторые жители отказываются заключать договоры на обслуживание, оплачивать услуги или допускать специалистов в свои квартиры. При этом требования по устранению выявленных неисправностей также нередко остаются невыполненными. Несоблюдение требований безопасности одним жильцом может создавать угрозу жизни и здоровью других людей. Поэтому необходимо усилить разъяснительную работу среди населения о правилах безопасной эксплуатации газового оборудования, необходимости его своевременной проверки и устранения выявленных неисправностей. Кроме того, цифровой учет технического обслуживания газового оборудования и проведенных проверок пока не налажен в полной мере. В результате затрудняется контроль за устранением выявленных неисправностей и результатами выполненных работ. Самое главное – не формальное проведение проверок на бумаге, а реальное обеспечение безопасности жителей", – продолжил он.

В связи с этим депутат просит усилить контроль за качеством обслуживания газового оборудования в жилых домах, исключить формальные проверки и необоснованные платежи, обеспечить своевременное устранение неисправностей, а также внедрить единую цифровую систему учета проведенных проверок.

Ранее депутат Курултая Лариса Ли предложила создать сеть безопасных точек в магазинах и аптеках, где жертвы домашнего насилия смогут укрыться от агрессоров и получить помощь.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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