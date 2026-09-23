#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
447.85
513.46
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
447.85
513.46
5.31
Общество

Представить конкретный план газификации северо-восточной части Казахстана потребовал депутат

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2026 15:35 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Курултая Ерлан Саиров 23 сентября 2026 года в своем депутатском запросе затронул проблемы отсутствия газа в ряде регионов Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, жители Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей неоднократно обращались к депутатам с просьбой поднять вопрос газификации этих территорий.

"Газификация северных и восточных регионов предусмотрена долгосрочными стратегическими планами. Однако в 2026 году практическая конфигурация начала меняться: по северному направлению разрабатывается отдельный проект магистрального газопровода "Есиль – Астана", ориентированный на газоснабжение Петропавловска, Кокшетау и Астаны. При этом уточненная модель газоснабжения Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей в открытых источниках пока не представлена", – сказал Ерлан Саиров.

Он напомнил, что в северо-восточном экономическом макрорегионе Казахстана в общей сложности проживает 3,5 млн человек. На его долю приходится 46% продукции аграрного сектора и 21% промышленной продукции страны.

Но, несмотря на это, в 2025 году сальдо миграции было отрицательным и составило 27 тыс. человек. И одной из основных причин этого, по мнению депутата, является недостаточная газификация регионов.

Ерлан Саиров потребовал уточнить – сохранится ли предусмотренная ранее государственными планами единая модель газификации северо-восточных регионов или северное и восточное направления будут разделены на самостоятельные проекты?

Также депутат поинтересовался, какой сценарий газификации предусмотрен для Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей и будут ли указанные регионы отдельно включены в дорожную карту Министерства энергетики по достижении 80-процентного уровня газификации страны.

Он призвал ускорить газификацию северо-восточного экономического региона, а для строительства газопроводов привлечь механизмы государственно-частного партнерства и источники частных инвестиций.

Ранее депутат Курултая Екатерина Смолякова заявила о слабом уровне сервиса в казахстанских санаториях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
Читайте также
Село, сельская местность, деревня, поселок, аул, сельское хозяйство, фермерское хозяйство, ферма, коровы, скот, скотоводство, крупный рогатый скот
16:16, Сегодня
Усилить поддержку личных подсобных хозяйств предложил депутат
Бешбармак, мясо, тесто, национальное блюдо
13:58, Сегодня
Использовать национальную кухню для развития туризма предлагает депутат
аси, вес, машины
14:17, Сегодня
Состоянием систем измерения веса автомобилей обеспокоена депутат
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Саблист Артём Саркисян перед боем
16:20, Сегодня
Саблист Артём Саркисян высказался о своей бронзовой медали на Азиаде в Японии
Баскетболистка сборной Казахстана на Азиаде-2026
16:02, Сегодня
Женская сборная Казахстана по баскетболу 3х3 победила Катар и вышла в плей-офф Азиады
Испанская академия и &quot;Жас Кыран&quot; заключили соглашение
16:00, Сегодня
Испанская академия и "Жас Кыран" заключили соглашение
Ушу-саньда
15:52, Сегодня
Казахстанский боец ушу-саньда Абдуллаев поборется за "золото" на Азиатских играх в Японии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: