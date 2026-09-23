Представить конкретный план газификации северо-восточной части Казахстана потребовал депутат

Депутат Курултая Ерлан Саиров 23 сентября 2026 года в своем депутатском запросе затронул проблемы отсутствия газа в ряде регионов Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, жители Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей неоднократно обращались к депутатам с просьбой поднять вопрос газификации этих территорий.

"Газификация северных и восточных регионов предусмотрена долгосрочными стратегическими планами. Однако в 2026 году практическая конфигурация начала меняться: по северному направлению разрабатывается отдельный проект магистрального газопровода "Есиль – Астана", ориентированный на газоснабжение Петропавловска, Кокшетау и Астаны. При этом уточненная модель газоснабжения Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей в открытых источниках пока не представлена", – сказал Ерлан Саиров.

Он напомнил, что в северо-восточном экономическом макрорегионе Казахстана в общей сложности проживает 3,5 млн человек. На его долю приходится 46% продукции аграрного сектора и 21% промышленной продукции страны.

Но, несмотря на это, в 2025 году сальдо миграции было отрицательным и составило 27 тыс. человек. И одной из основных причин этого, по мнению депутата, является недостаточная газификация регионов.

Ерлан Саиров потребовал уточнить – сохранится ли предусмотренная ранее государственными планами единая модель газификации северо-восточных регионов или северное и восточное направления будут разделены на самостоятельные проекты?

Также депутат поинтересовался, какой сценарий газификации предусмотрен для Павлодарской, Абайской и Восточно-Казахстанской областей и будут ли указанные регионы отдельно включены в дорожную карту Министерства энергетики по достижении 80-процентного уровня газификации страны.

Он призвал ускорить газификацию северо-восточного экономического региона, а для строительства газопроводов привлечь механизмы государственно-частного партнерства и источники частных инвестиций.

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