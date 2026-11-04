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Общество

"Судьба аграрной науки в руках семи человек": депутат обеспокоен ситуацией в Казахстане

Посев, полевые работы, поле, поля, сельское хозяйство, сельхозтехника, сельскохозяйственная техника, трактор, тракторы, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 13:52 Фото: akorda.kz
Депутат Курултая Алмас Мухаметов 4 ноября 2026 года заявил о серьезных проблемах в аграрной науке Казахстана. Из-за задержек финансирования ученые вынуждены менять профессию, а многие не могут получить льготную ипотеку, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметил, что три аграрных университета и 31 научная организация были переданы в ведение Министерства сельского хозяйства. При этом сегодня их деятельность координирует департамент, в котором работают всего семь сотрудников.

"Судьба аграрной науки, которая является неотъемлемой частью единой научной системы страны, фактически находится в руках семи человек. Это не укладывается в голове. Мы предлагаем передать Национальный аграрный научно-образовательный центр со всеми дочерними организациями в ведение Министерства науки и высшего образования, а за Министерством сельского хозяйства оставить задачу определения научных исследований, необходимых отрасли. Когда задачи четко определены, результат будет успешным. Это не противоречит поручению президента о создании агротехнологического хаба. Напротив, такое решение укрепит институциональную основу отрасли", – сказал Алмас Мухаметов.

По словам депутата, из-за несвоевременного проведения конкурсов и задержек финансирования научные исследования приостанавливаются, а молодые ученые уходят в другие сферы. В 2025 году число исследователей в Казахстане сократилось на 6 тыс. человек.

"Из почти 14 тысяч молодых ученых Казахстана за последние четыре года только 800 смогли получить льготную ипотеку. Большинство аграрных научно-исследовательских институтов зарегистрированы в форме товариществ с ограниченной ответственностью. Однако для организаций с таким юридическим статусом льготные условия в "Отбасы банке" не предусмотрены. Когда государство задерживает финансирование, у молодых ученых возникают перерывы в трудовом стаже и пенсионных отчислениях. При этом программа "Болашак" требует их непрерывности. Насколько справедливо перекладывать на молодых ученых последствия обязательств, которые само государство не выполнило? Разве не нужно сначала создать условия, прежде чем предъявлять требования? В рамках программы "С дипломом – в село!" учителя и врачи, переезжающие работать в сельскую местность, получают помощь на приобретение жилья и подъемные пособия", – заявил он.

Он подчеркнул, что молодому ученому, который приезжает работать на сельскую опытную станцию, такая поддержка не предусмотрена.

Для решения этих проблем депутат предложил передать Национальный аграрный научно-образовательный центр со всеми дочерними организациями в ведение Министерства науки и высшего образования, усилить контроль за сроками проведения научных конкурсов, расширить финансовую поддержку молодых ученых, пересмотреть условия льготной ипотеки и программ "Болашак" и "С дипломом – в село!", а также обеспечить прозрачность экспертизы и увеличить количество грантов.

Ранее депутат Курултая Асылхан Кожахметов заявил о жалобах предпринимателей на принудительное перенаправление грузов на более дорогие терминалы на станции "Достык". Он потребовал проверить законность таких действий.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Корреспондент
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