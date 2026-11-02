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Общество

"Изменщик!": полиция Астаны показала исписанную оскорблениями иномарку

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 12:11 Фото: Zakon.kz
Астанчанин ездил по городу на машине, полностью исписанной оскорблениями. Его наказали, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы 2 ноября 2026 года рассказали, что в рамках мониторинга социальных сетей выявили публикацию, на которой автомобиль Toyota Camry исписан надписями оскорбительного характера, содержащими нецензурные выражения.

"Установлено, что водитель передвигался на указанном автомобиле по улицам столицы, демонстрируя подобные надписи, которые выражали явное неуважение к окружающим и нарушали общественный порядок", – сообщили в полиции.

Стражи порядка установили и задержали 21-летнего владельца транспортного средства. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Решением суда парень арестован на 10 суток.

Другого жителя Астаны отправили за решетку и забрали машину из-за наклейки с нецензурным содержанием.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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