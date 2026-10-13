В Астане курьер на мотовелосипеде заехал на тротуар и сразу поплатился

В Астане мотовелосипедиста привлекли к ответственности за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 октября рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы.

"В ходе патрулирования установлено, что водитель мотовелосипеда передвигался по тротуару, предназначенному для пешеходов. Подобные действия могут создавать угрозу безопасности пешеходов и препятствовать их свободному передвижению. По данному факту в отношении водителя составлен административный протокол в соответствии с частью 3 статьи 615 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", – сообщили в ДП.

Наказание по указанной статье – штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (43 250 тенге).

Электровелосипеды в Казахстане, вне зависимости от мощности, приравнены к мопедам. По тротуару им ездить нельзя.

В 25 августа 2026 года для электросамокатов в РК тротуары закрыли.