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Общество

В Астане курьер на мотовелосипеде заехал на тротуар и сразу поплатился

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 16:00 Фото: Zakon.kz
В Астане мотовелосипедиста привлекли к ответственности за нарушение Правил дорожного движения (ПДД), сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 октября рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) столицы.

"В ходе патрулирования установлено, что водитель мотовелосипеда передвигался по тротуару, предназначенному для пешеходов. Подобные действия могут создавать угрозу безопасности пешеходов и препятствовать их свободному передвижению. По данному факту в отношении водителя составлен административный протокол в соответствии с частью 3 статьи 615 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", – сообщили в ДП.

Наказание по указанной статье – штраф в размере 10 месячных расчетных показателей (43 250 тенге).

Электровелосипеды в Казахстане, вне зависимости от мощности, приравнены к мопедам. По тротуару им ездить нельзя.

В 25 августа 2026 года для электросамокатов в РК тротуары закрыли.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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