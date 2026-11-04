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Общество

В Алматы и Шымкенте потеплеет до +23°C, Астану накроют дождь и снег: контрастный прогноз на 5-7 ноября

Осень, осенняя погода, желтые листья, осенний сезон, осенний лес, лес осенью, осень в лесу, осень в горах, горы, природа Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:02 Фото: Zakon.kz/Ксения Калашникова
Ноябрь 2026 года продолжает преподносить сюрпризы. В начале месяца в Алматы столбики термометров поднимутся до +20°C, в Шымкенте и вовсе наступит почти что лето – до +23°C. В Астане ожидается другая картина: плюсовая температура сохранится, но не обойдется без снега, сообщает Zakon.kz.

О природных качелях в трех крупнейших городах страны на 5, 6 и 7 ноября рассказали синоптики РГП "Казгидромет".

Астана

  • 5 ноября: переменная облачность, без осадков. Днем порывы ветра могут подняться до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +7+9°С.
  • 6 ноября: переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь. Ветер 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +2°С, днем +9+11°С.
  • 7 ноября: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Порывы ветра составят 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +7+9°С.

Алматы

  • 5 ноября: переменная облачность, днем временами дождь. Днем порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +11+13°С.
  • 6 ноября: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +16+18°С.
  • 7 ноября: переменная облачность, без осадков. Возможен слабый ветер. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +18+20°С.

Шымкент

  • 5 ноября: переменная облачность, ночью и утром дождь, туман. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +6+8°С, днем +16+18°С.
  • 6 ноября: переменная облачность, без осадков. Ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +21+23°С.
  • 7 ноября: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С.

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:02
Заморозки до -7°С и сильные дожди в горах: о погоде на 4 ноября по Казахстану

С прогнозом погоды по всей стране на эти дни можно ознакомиться по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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