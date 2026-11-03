Заморозки до -7°С и сильные дожди в горах: о погоде на 4 ноября по Казахстану

В Казахстане в среду, 4 ноября 2026 года, на большей части страны ожидается преимущественно сухая и теплая погода. Осадки прогнозируют лишь на западе, юге и юго-востоке республики, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно размещенному релизу синоптиков РГП "Казгидромет", на западе страны пройдут дожди.

"На юге и юго-востоке ночью ожидаются дождь и снег, а днем – дождь. В горных районах возможны сильные дожди". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также отмечено, что на востоке Восточно-Казахстанской области, в том числе в горных районах, ночью возможны снег и гололед.

Кроме того, ночью и утром по республике местами ожидается туман. На юго-востоке и юго-западе усилится ветер.

"В области Жетысу, на севере Алматинской и Кызылординской областей ожидаются заморозки до -2...-7°С". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

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Прогноз погоды на 4, 5 и 6 ноября 2026 года по трем крупнейшим городам Казахстана можно прочитать по этой ссылке.