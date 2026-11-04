Непогода обрушится на Казахстан – прогноз сильных снегопадов и похолодания на 5-7 ноября 2026 года

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В Казахстане в ближайшие три дня резко испортится погода. Как следует из прогноза специалистов РГП "Казгидромет" на 5-7 ноября 2026 года, на республику надвигаются сильные осадки (дожди, снегопады), ожидаются гололед, похолодание и туманы, сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, антициклон, который сохранял погоду без осадков, покидает территорию нашей страны. "Его заменит глубокая ложбина северного циклона , которая в ближайшие три дня ухудшит погодные условия : сначала – на западе, затем – на остальной территории Казахстана. Пройдут дожди, в северных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления". Пресс-служба РГП "Казгидромет" Синоптики уточнили, что: 5-6 ноября на западе, северо-западе республики ожидаются сильные осадки (дожди, снег) ,

на западе, северо-западе республики ожидаются , 6 ноября на юге, в центре страны – сильные дожди. "По Казахстану прогнозируются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы". Пресс-служба РГП "Казгидромет" По данным метеорологов, температура воздуха: на западе составит ночью 0...+7°С, днем +3...+14°С ,

днем , на северо-западе – ночью -1...-8°С, днем +1...+15°С ,

днем , на севере, в центре – ночью повышение от -3...-8°С до +1...+6°С , днем понижение от +5...+13°С до +1...+10°С ,

, днем , на востоке страны ночью повышение от -3...-8°С до 0...+5°С , днем – от +3...+8°С до +7...+12°С ,

, днем – , на юге, юго-востоке существенных изменений в температурном фоне не ожидается . Материал по теме Теплее, чем обычно, но с морозами до -18°С и сильными снегопадами: "Казгидромет" дал прогноз на ноябрь-2026 О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 4, 5 и 6 ноября 2026 года, можете узнать здесь.

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