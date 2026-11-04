Непогода обрушится на Казахстан – прогноз сильных снегопадов и похолодания на 5-7 ноября 2026 года
Фото: сгенерировано с помощью ИИ
В Казахстане в ближайшие три дня резко испортится погода. Как следует из прогноза специалистов РГП "Казгидромет" на 5-7 ноября 2026 года, на республику надвигаются сильные осадки (дожди, снегопады), ожидаются гололед, похолодание и туманы, сообщает Zakon.kz.
Так, согласно прогнозу, антициклон, который сохранял погоду без осадков, покидает территорию нашей страны.
"Его заменит глубокая ложбина северного циклона, которая в ближайшие три дня ухудшит погодные условия: сначала – на западе, затем – на остальной территории Казахстана. Пройдут дожди, в северных регионах прогнозируются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Синоптики уточнили, что:
- 5-6 ноября на западе, северо-западе республики ожидаются сильные осадки (дожди, снег),
- 6 ноября на юге, в центре страны – сильные дожди.
"По Казахстану прогнозируются усиление ветра, в ночные и утренние часы – туманы".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
По данным метеорологов, температура воздуха:
- на западе составит ночью 0...+7°С, днем +3...+14°С,
- на северо-западе – ночью -1...-8°С, днем +1...+15°С,
- на севере, в центре – ночью повышение от -3...-8°С до +1...+6°С, днем понижение от +5...+13°С до +1...+10°С,
- на востоке страны ночью повышение от -3...-8°С до 0...+5°С, днем – от +3...+8°С до +7...+12°С,
- на юге, юго-востоке существенных изменений в температурном фоне не ожидается.
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