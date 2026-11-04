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Общество

"Не строим в таких объемах": министр высказался об очереди на жилье в Казахстане

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 15:08 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 4 ноября 2026 года на брифинге в правительстве озвучил число нуждающихся в жилье казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он привел официальные данные "Отбасы банка".

"Сейчас только в официальной очереди банка находятся 870 тысяч человек. Банк регулярно проверяет списки, но мы не строим в таких объемах, чтобы сразу обеспечить 870 тысяч человек необходимым жильем", – сказал Нагаспаев.

При этом, отмечает министр, в 2026 году планируется построить 24 миллиона квадратных метров жилья, а стоимость государственного социального жилья будет регулироваться.

"Это укрупненные показатели сметной стоимости в среднем по Казахстану. Я в среднем беру, потому что в каждой области он чуть отличается: 335 тысяч тенге за квадратный метр. Это будем держать под контролем, и здесь никакого разгона мы не допустим", – заключил глава Минпрома.

Ранее были названы сроки завершения строительства "проблемных домов" в Казахстане.

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Фото Азамат Сыздыкбаев
Азамат Сыздыкбаев
Корреспондент
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