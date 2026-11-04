"Не строим в таких объемах": министр высказался об очереди на жилье в Казахстане

Фото: freepik

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев 4 ноября 2026 года на брифинге в правительстве озвучил число нуждающихся в жилье казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Он привел официальные данные "Отбасы банка". "Сейчас только в официальной очереди банка находятся 870 тысяч человек. Банк регулярно проверяет списки, но мы не строим в таких объемах, чтобы сразу обеспечить 870 тысяч человек необходимым жильем", – сказал Нагаспаев. При этом, отмечает министр, в 2026 году планируется построить 24 миллиона квадратных метров жилья, а стоимость государственного социального жилья будет регулироваться. "Это укрупненные показатели сметной стоимости в среднем по Казахстану. Я в среднем беру, потому что в каждой области он чуть отличается: 335 тысяч тенге за квадратный метр. Это будем держать под контролем, и здесь никакого разгона мы не допустим", – заключил глава Минпрома. Ранее были названы сроки завершения строительства "проблемных домов" в Казахстане.

Поделитесь новостью