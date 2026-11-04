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Общество

В Актобе открыли необычную аллею с надписью на 30 языках

Аллея, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:52 Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В Актобе вместо двух частных автостоянок появилась новая общественная зона отдыха. Аллею под названием "Сәлем" обустроили на улице Бокенбай батыра, сообщает Zakon.kz.

Ее главная особенность – светящаяся конструкция в форме земного шара, на которой слово "привет" можно прочитать на 30 языках мира.

Раньше на этом месте располагались частные автостоянки, где хранились старые автомобили и техника. Два земельных участка общей площадью 7 671 квадратный метр были принудительно изъяты для государственных нужд на основании постановления акимата города и возвращены в земельный фонд.

площадка, аллея, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:52

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В этом году при поддержке спонсора территорию полностью преобразили. Вместо заброшенной площадки здесь появилась современная аллея с прогулочными дорожками, вымощенными брусчаткой, скамейками, урнами и декоративными элементами. Установили уличное освещение, обустроили детскую игровую и спортивную воркаут-площадки. Предусмотрели и места для парковки автомобилей – с учетом пожеланий жителей близлежащих домов.

аллея, площадка, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:52

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Особое внимание уделили озеленению. Здесь оборудовали систему полива, а 4 ноября в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" высадили 60 деревьев. Среди них – ели, липы, березы, ясени и тополя.

По словам местных жителей, раньше территория была неухоженной и захламленной, а детям поблизости практически негде было играть.

"Раньше здесь была пустая площадка, заваленная мусором. Детям негде было играть. А теперь для них обустроили такую красивую территорию. Здесь чисто, безопасно, есть место для игр. Сейчас еще и деревья высаживают. Думаю, со временем здесь будет настоящий зеленый уголок". Житель города Мухаррам Байзаков
спортплощадка, аллея, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:52

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

На открытии аллеи аким Актобе Азамат Бекет отметил, что решение создать общественное пространство было связано в том числе с расположением участков. Они находятся в густонаселенной части города, вдоль одной из основных улиц, ведущих к международному аэропорту имени Алии Молдагуловой.

аким города Актобе Азамат Бекет, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 16:52

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Мы приняли решение создать на этой территории общественное пространство для отдыха жителей и одновременно улучшить архитектурный облик города. В этом году удалось привлечь спонсора, благодаря чему проведены работы по благоустройству. Здесь обустроили пешеходные дорожки, уложили брусчатку, установили скамейки, урны и малые архитектурные формы. Появилось освещение – раньше в весенне-осенний период территория была темной и превращалась в грязную площадку. Кроме того, проложили систему полива, провели озеленение, установили детскую игровую и спортивную площадки. Работа по возврату земель в государственную собственность продолжается. Только в этом году городу уже возвращено 125 земельных участков общей площадью около 90 гектаров. Это участки разного назначения, в том числе те, которые не соответствуют генеральному плану или не осваивались. Эту работу будем продолжать". Аким города Актобе Азамат Бекет

Новая аллея "Сәлем" стала еще одним общественным пространством для жителей Актобе. А ее необычная световая инсталляция с приветствиями на 30 языках мира – своеобразным символом открытости и гостеприимства города.

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Айсулу Омарова
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