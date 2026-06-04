Необычную аллею открыли в Алматы

В Алматы в преддверии Всемирного дня окружающей среды открыли аллею скамеек из переработанного пластика. Об этом 4 июня 2026 года объявили в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Необычную аллею открыли в парке "Южный" Бостандыкского района.

"Для создания аллеи было собрано более 120 тыс. пластиковых крышечек общим весом около 250 кг. Все они были собраны школьниками Алматы в рамках экологического проекта "Добрая крышечка". После сортировки и подготовки крышечки направили на переработку в эко-хаб..., где из вторичного сырья были изготовлены 11 скамеек для новой аллеи", – раскрыли подробности в пресс-службе акимата города.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Дополнительно, как добавили власти мегаполиса, на территории аллеи была установлена сетка в форме яблока для сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что одно из самых популярных мест в Алматы украсили новым плавучим арт-объектом.

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