Алматинка вышла в прямой эфир, обратилась к зрителям и попала в полицию

Жительницу Алматы наказали за брань в прямом эфире, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 4 ноября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, женщина позволила себе нецензурные выражения в адрес зрителей.





"Оскорбительная публикация появилась в Instagram. Личность автора установили сотрудники полиции. Ею оказалась 32-летняя алматинка. В отношении женщины составили административный протокол за мелкое хулиганство", – сообщили в ДП.

Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

Другую жительницу Алматы наказали более крупной суммой штрафа за провокацию в адрес полицейского на праздновании Хэллоуина.