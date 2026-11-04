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Общество

Алматинка вышла в прямой эфир, обратилась к зрителям и попала в полицию

телефон, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 17:06 Фото: pexels
Жительницу Алматы наказали за брань в прямом эфире, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 4 ноября 2026 года в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, женщина позволила себе нецензурные выражения в адрес зрителей.


"Оскорбительная публикация появилась в Instagram. Личность автора установили сотрудники полиции. Ею оказалась 32-летняя алматинка. В отношении женщины составили административный протокол за мелкое хулиганство", – сообщили в ДП.

Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 20 МРП (86 500 тенге).

Другую жительницу Алматы наказали более крупной суммой штрафа за провокацию в адрес полицейского на праздновании Хэллоуина.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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