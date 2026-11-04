"А вы в костюме кого?": шутка над полицейским на Арбате дорого обошлась алматинке

В Алматы женщина устроила провокацию в отношении сотрудника полиции, находившегося при исполнении. В итоге шутка обернулась штрафом почти в 130 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города, инцидент произошел вечером 31 октября на пешеходной зоне Арбат, где собрались люди для празднования Хэллоуина.

"Участковый инспектор обеспечивал общественный порядок и безопасность горожан во время праздничных мероприятий. К нему подошла женщина с камерой и демонстративно поинтересовалась, не является ли его форма костюмом для Хэллоуина. Полицейский спокойно отреагировал на выпад: представился, предъявил служебное удостоверение и продолжил нести службу. Однако видеозапись появилась в социальных сетях, где происходящее было представлено в соответствующем контексте", – сообщили в ДП.

"А вы в костюме кого?" – говорит женщина на видео.

В итоге личность автора ролика установили сотрудники полиции Алмалинского района. Ею оказалась 47-летняя жительница Алматы.

Ее привлекли к административной ответственности. Судом назначено наказание в виде штрафа в размере 30 МРП.

31 октября на улицах Алматы появились машины с жуткой атрибутикой Хэллоуина: кровавые следы на кузове, окровавленные отпечатки рук и человеческие конечности, свисающие из багажника. Полиция предупредила автовладельцев, что такие действия чреваты наказанием.